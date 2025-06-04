Россия готова начать обмен военнопленными с Украиной 7-9 июня

Помощник российского президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах в Стамбуле, сообщил Владимиру Путину о готовности начать обмен военнопленными 7–9 июня. По словам господина Мединского, его планируется провести в формате «1200 на 1200», но «окончательные цифры по паритету» еще согласовываются.

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«И это снова будет самый большой обмен военнопленными. Начать готовы, 7, 8, 9 июня. Мы, со своей стороны, полностью к этому готовы»,— сказал господин Мединский на совещании президента с членами правительства. Он не уточнил, планируется ли полностью провести обмен за эти три дня.

Договоренность о передаче военнослужащих была достигнута во время второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. Тогда господин Мединский пояснял, что в его рамках российская и украинская стороны по формуле «всех на всех» обменяют тяжелораненых и военнослужащих в возрасте до 25 лет. Точное число пленных, которые будут участвовать в обмене, он не называл, но уточнял, что каждая сторона передаст как минимум по тысяче человек.

Кроме того, Россия в одностороннем порядке передаст Украине 6 тыс. тел военнослужащих ВСУ. «Они хранились у нас. Мы все, что могли, идентифицировали, провели тесты ДНК,— говорил тогда господин Мединский.— Я не знаю, есть ли какие-то тела с их стороны. Мы тоже примем. Но пока мы этого не знаем».

По итогам первого раунда переговоров в Стамбуле Россия и Украина договорились об обмене военнослужащими по формуле «1000 на 1000». В результате в Россию были возвращены 880 военнослужащих и 120 мирных граждан.

Полина Мотызлевская