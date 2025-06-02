Вот и поговорили

Делегации России и Украины провели в Стамбуле второй раунд мирных переговоров, который завершился договоренностями о самом масштабном обмене пленными за все время СВО. Однако обсуждение долгосрочного урегулирования оказалось невозможным в связи с тем, что представленные на переговорах российский и украинский меморандумы содержали два взаимоисключающих сценария завершения конфликта. Более того, украинские предложения фактически стали ультиматумом Москве, в котором Киев дал понять, что не считает себя проигрывающей стороной. Накануне президент Зеленский назвал удары по военным аэродромам РФ, грозившие сорвать мирные переговоры, эффективным средством борьбы с Россией, укрепляющим безопасность всей Европы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В ответ на заявления Киева о сотнях похищенных украинских детей Владимир Мединский призвал не устраивать «шоу для сострадательных европейских старушек» — российские солдаты не похищали, а спасали детей, потому что их жизни были под угрозой

Фото: Murad Sezer / Reuters В ответ на заявления Киева о сотнях похищенных украинских детей Владимир Мединский призвал не устраивать «шоу для сострадательных европейских старушек» — российские солдаты не похищали, а спасали детей, потому что их жизни были под угрозой

Фото: Murad Sezer / Reuters

Второй раунд российско-украинских переговоров в Стамбуле, возобновившихся в понедельник, 2 июня, проходил во дворце Чираган, неподалеку от президентской резиденции Долмабахче, которая была местом проведения их первого раунда.

Запланированные на 13:00, переговоры начались более чем на полтора часа позже, после того как две делегации, не обмениваясь рукопожатиями, заняли место за столом в форме буквы П.

Во главе стола разместились министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и другие высокопоставленные турецкие представители — начальник генштаба Метин Гюрак и директор Национальной разведки Ибрагим Калын.

Члены российской делегации, возглавляемой помощником президента Путина Владимиром Мединским, были одеты в деловые костюмы, в то время как украинские представители предпочли кто гражданскую, а кто военную форму одежды.

Открывая переговоры, глава МИД Турции Хакан Фидан назвал регулярные встречи двух делегаций «ценными для укрепления доверия между сторонами». «Выявив общие проблемы и позиции, можно будет сократить разногласия и проложить путь к миру»,— заявил глава турецкой дипломатии.

После этого российско-украинские переговоры продолжились в закрытом формате. Продлившись немногим более часа, они финишировали в 15:57, при этом рабочим языком был русский. «Встреча не закончилась негативно»,— дипломатично оценил ее итоги официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели, не вдаваясь в подробности.

Первые заявления по итогам переговоров сделала украинская сторона.

Как признал глава делегации Украины Рустем Умеров, стороны так и не договорились ни о безусловном прекращении огня, ни о встрече лидеров двух государств, о возможности которой накануне заявляла турецкая сторона.

Главным практическим результатом, по его словам, стала достигнутая договоренность об обмене всеми тяжелобольными военнопленными и военнослужащими в возрасте до 25 лет. Кроме того, украинская сторона предложила провести еще одну встречу делегаций до конца июня. По словам Рустема Умерова, получив российский меморандум об условиях завершения войны, украинская сторона в течение недели намерена изучить его содержание, чтобы определиться с ответом.

Наиболее конфликтное заявление с украинской стороны было сделано не участвовавшим в переговорах главой офиса президента Зеленского Андреем Ермаком, после окончания встречи обвинившим российскую сторону в незаконном удержании украинских детей. «Сегодня во время переговоров в Стамбуле украинская сторона официально передала российской стороне список украинских детей, которых нужно вернуть. Речь идет о сотнях детей»,— написал Ермак в своем Telegram-канале. «Ждем ответа, мяч на поле России»,— добавил он.

В ответ Владимир Мединский призвал украинскую сторону не устраивать «шоу для сострадательных европейских старушек». Как пояснил господин Мединский, российские солдаты не похищали детей, а спасали их, потому что их жизни были под угрозой. «Мы вернем всех, кто находится в Российской Федерации»,— заверил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Переговоры начались более чем на полтора часа позже запланированного времени, после того как две делегации, не обмениваясь рукопожатиями, заняли место за столом в форме буквы П

Фото: Александр Рюмин / РИА Новости Переговоры начались более чем на полтора часа позже запланированного времени, после того как две делегации, не обмениваясь рукопожатиями, заняли место за столом в форме буквы П

Фото: Александр Рюмин / РИА Новости

Выйдя к журналистам после завершения переговоров, Владимир Мединский подтвердил достигнутую договоренность об обмене тяжелоранеными и военнослужащими в возрасте до 25 лет.

«Мы договорились о самом крупном, масштабном обмене по следующей формуле: во-первых, все тяжелораненые, тяжелобольные будут обменены по принципу всех на всех. Это гуманитарный жест с нашей стороны. Во-вторых, по такой же формуле — всех на всех — будут обменены молодые солдаты в возрасте до 25 лет. При этом общий потолок обмена будет не менее тысячи человек с каждой стороны»,— заявил господин Мединский.

По его словам, потолок обмена, «возможно, будет больше», сейчас цифры уточняются. «Обмен военнопленными будет паритетным. В общей сложности не менее 1000 человек. Возможно, больше — до 1200»,— добавил он.

Между тем главным отличием второго тура российско-украинских переговоров стало то, что на них стороны впервые представили свои меморандумы по украинскому кризису, способные, по их мнению, стать дорожной картой урегулирования.

Российский меморандум содержал не раз изложенные Москвой положения по урегулированию конфликта, в частности: нейтралитет Украины, ее отказ от вступления в военные союзы; запрет на военную деятельность других государств на Украине; ее безъядерный статус, установление предельной численности ВСУ; снятие антироссийских санкций, международно-правовое признание вхождения Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России и др.

Однако текст меморандума украинской стороны, оказавшийся в распоряжении обнародовавшего его перед встречей в Стамбуле агентства Reuters и позднее перепечатанный газетой Financial Times, не включал в себя ни одного пункта, прямо не противоречащего положениям российского меморандума. В частности, в меморандуме Киева говорится о том, что Украина «не берет на себя обязательство быть нейтральной», а численность ее вооруженных сил не должна ограничиваться. «Членство Киева в НАТО зависит от консенсуса внутри альянса. Нельзя устанавливать никакие ограничения на численность, размещение и другие параметры украинских сил обороны, а также на размещение войск дружественных иностранных государств на территории Украины»,— цитирует украинский меморандум агентство Reuters.

Среди других ключевых условий, заведомо неприемлемых для Москвы, требование репараций от России после завершения конфликта и отказ признать ее контроль над новыми регионами РФ, ранее входившими в состав Украины.

Киев также предлагает Москве заключить 30-дневное перемирие, вовлечь в дальнейший переговорный процесс представителей США и стран Европы, а в качестве основы для мирных договоренностей использовать нынешнюю линию боевого соприкосновения. Еще одно предложение украинской стороны — организация прямой встречи между президентами Путиным и Зеленским.

Взятые в своей совокупности, предложения украинского меморандума фактически возвращают Киев к жесткой риторике периода правления предыдущего президента США Джо Байдена. В частности, украинская сторона не учитывает ни реальную ситуацию на линии боевого соприкосновения по состоянию на июнь 2025 года, ни критические заявления президента Трампа по поводу невозможности членства Украины в НАТО и возвращения к прежним границам. Требование репараций от Москвы и вовсе означает, что Киев допускает возможность возникновения ситуации, в которой после заключения мирного договора проигравшей стороной окажется не Украина, а Россия.

Как признал накануне переговоров в Стамбуле спецпредставитель президента Трампа Кит Келлог, украинские предложения на переговорах с Москвой разрабатывались при активном участии европейских союзников Киева, что, судя по всему, и предопределило ультимативный тон украинской стороны. Примечательно, что в понедельник утром, накануне переговоров с российской делегацией украинская переговорная команда провела встречу с приехавшими в Стамбул для ее поддержки представителями Германии, Италии и Великобритании.

В свою очередь, за несколько часов до начала переговоров в своем воскресном обращении президент Зеленский назвал нанесенные накануне удары по военным аэродромам РФ в ходе операции «Паутина» эффективным средством борьбы с Россией. «Спасибо СБУ, лично генералу Малюку, также всем, кто был задействован в операции. Планирование, организация, все детали были идеально подготовлены. Можно сказать уверенно, что это абсолютно уникальная операция»,— с гордостью заметил Зеленский, дав понять, что Украина продолжит наносить удары по России для усиления давления на Москву.

Сергей Строкань