Мединский: Россия передала Украине список из 640 военнопленных для начала обмена

Российская сторона уже направила украинской список из 640 военнопленных из категорий «раненые», «тяжелобольные» и «молодежь», чтобы начать обмен. Об этом сообщил помощник президента России Владимир Мединский. Он рассказал, что Украина неожиданно перенесла планировавшийся сегодня обмен пленными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По словам господина Мединского, контактная группа российского Минобороны уже находится на границе с Украиной. Однако группа украинских переговорщиков пока не приехала на место обмена. 7 июня также планировалось передать Киеву более 6 тыс. тел погибших военнослужащих, и первая партия из 1212 замороженных тел солдат ВСУ уже прибыла, отметил помощник президента РФ.

«Пусть, как мы договорились, по 1200 солдат и офицеров с каждой стороны получат шанс вернуться домой. Призываем, наконец, забрать тела 6000 солдат и офицеров ВСУ, чтобы семьи могли их по-человечески предать земле»,— написал Владимир Мединский в Telegram.

2 июня делегации России и Украины провели в Стамбуле второй раунд мирных переговоров. По его итогам был согласован самый масштабный обмен пленными с начала СВО.

Подробнее о переговорах — в публикации «Ъ» «Вот и поговорили».