Минобороны: партия из 1212 тел военнослужащих ВСУ доставлена в район обмена

Российская сторона ждет официального подтверждения от Украины о том, что обмен телами погибших военнослужащих состоится. Об этом заявили в Минобороны РФ. В ведомстве сообщили, что Москва в соответствии со стамбульскими договоренностями доставила в район обмена 1212 тел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство обороны России Фото: Министерство обороны России

Все погибшие, тела которых подготовлены для обмена, «по форме одежды, по району, где они были найдены», идентифицированы как военнослужащие ВСУ, заявил член российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин.

«Это первая партия, это первая часть»,— добавил генерал-лейтенант (цитата по ТАСС).

Он подчеркнул, что российская сторона готова выполнить все договоренности об обмене пленными и передаче тел погибших: через час к границе «начинают двигаться еще и репатриационные поезда, в которых также находятся тела». При этом, по словам господина Зорина, есть сигналы о том, что передача тел будет перенесена на следующую неделю.

Накануне помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Москва призывает Киев забрать тела военнослужащих ВСУ, чтобы «по-человечески предать их земле».