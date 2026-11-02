Болгария выбрала диалог
Новым президентом страны стала сторонница восстановления отношений с Россией
По итогам второго тура президентских выборов в Болгарии победа досталась действующей главе государства Илияне Йотовой, выступающей за диалог с Россией. Такой результат обнажил слабость болгарской оппозиции, которой так и не удалось мобилизовать электорат, несмотря на кризис доверия к властям и призывы усилить меры безопасности из-за инцидентов с беспилотниками. Но главный итог голосования — формирование устойчивого тандема президента и правительства, который может положить конец затяжному периоду политической неопределенности в стране.
Президентские выборы в Болгарии пришлось проводить в два тура, так как в первом, состоявшемся 25 октября, ни один из 27 кандидатов не набрал более 50% голосов. Явка в тот день оказалась чрезвычайно низкой — 22%.
Во второй тур прошли два кандидата — действующий президент Илияна Йотова (она временно заняла эту должность в январе: тогда Румен Радев покинул пост главы государства для участия в парламентских выборах и затем стал премьером) и оппозиционный политик Андрей Гюров.
В первом туре разрыв между ними оказался минимальным (Йотова получила 34,76% голосов, а ее главный соперник — 31,94%). Зато во втором действующий президент одержала убедительную победу. По данным болгарского ЦИКа, Илияну Йотову поддержали 57,58% избирателей, а Андрея Гюрова — 39,47%. Еще 2,95% граждан проголосовали против всех.
Явка осталась низкой — 29%. Этот факт связывают с отсутствием доверия к политикам и усталостью от политического кризиса: с 2021 года в стране прошло восемь парламентских выборов, а долгожданное устойчивое правительство сформировалось лишь полгода назад под руководством Румена Радева.
За этот срок оно, конечно, не могло разобраться с горой накопившихся проблем. Среди них — инфляция, дефицит бюджета, превышающий установленный предел ЕС в 3%, социальные проблемы и геополитические вызовы.
В период избирательной кампании вокруг фигуры Андрея Гюрова мобилизовались критики действующей власти, которые обвиняют новое правительство в пассивности и неспособности принять меры для обеспечения безопасности страны. Его кандидатуру в основном поддерживали избиратели до 30 лет, в то время как исполняющую обязанности президента — преимущественно старшее поколение.
Триггером для усиления оппозиционных настроений стали атаки дронов на суда в Черном море вблизи Болгарии. Поддерживая позицию других западных стран, Андрей Гюров настаивал, что к этим инцидентам причастна Россия и что Софии необходимо принять меры для защиты страны совместно с Евросоюзом и НАТО.
Румен Радев и Илияна Йотова же отказывались открыто возлагать вину за дроновые атаки на какую-то из сторон конфликта. Тем более что и премьер, и президент в качестве ключевого принципа своей внешней политики продвигали дипломатическое урегулирование на Украине, открытость к диалогу с Россией и отказ от военных поставок Киеву. Именно эти вопросы и оказались центральными в преддверии выборов.
Несмотря на то что должность президента в Болгарии во многом считается церемониальной, глава государства играет важную роль в определении внешнеполитического курса страны и в выдвижении законодательных инициатив.
С приходом на этот пост оппозиционного политика Болгария могла бы получить схожий с Польшей сценарий, где глава государства и глава правительства находятся в состоянии перманентной борьбы. Избрание Илияны Йотовой, напротив, закрепит в Болгарии прочный тандем президента и премьера.
«Сегодня граждане избрали будущее перед прошлым, избрали мир, стабильность, выбрали устойчивую и ясную перспективу. Мы завершаем трудный год выборов, направление нашего движения понятно, возвращения назад нет»,— прокомментировал итоги выборов Румен Радев, который последнюю неделю не скрывал своего беспокойства по поводу предстоящего голосования. Перед вторым туром он открыто призывал граждан поддержать госпожу Йотову, поскольку в случае победы оппозиции, по его мнению, Болгарию «втянут в войну».
Андрей Гюров, вокруг которого объединилась прозападная болгарская оппозиция, признал поражение еще до объявления итоговых результатов. При этом он признался, что они оказались для него неожиданными. «Ничего не было напрасным, а лучшее еще предстоит, мы создали хорошую основу для развития. Предстоят тяжелые времена, и мы должны объединяться для решения общих задач»,— сказал политик на брифинге.
А победительница выборов, ставшая теперь первой женщиной—главой государства в истории Болгарии, заверила избирателей: «Я буду достойным президентом».