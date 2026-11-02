Болгария выбрала диалог

Румен Радев и Илияна Йотова же отказывались открыто возлагать вину за дроновые атаки на какую-то из сторон конфликта. Тем более что и премьер, и президент в качестве ключевого принципа своей внешней политики продвигали дипломатическое урегулирование на Украине, открытость к диалогу с Россией и отказ от военных поставок Киеву. Именно эти вопросы и оказались центральными в преддверии выборов.