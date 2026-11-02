Венгерская OTP Group не нашла покупателя на российский банк
Венгерская OTP Group рассчитывает сохранить бизнес в России и найти компромисс с балтийскими регуляторами по покупке эстонского банка Luminor, который также представлен в Литве и Латвии. Об этом заявил гендиректор группы Петер Чани в интервью венгерскому Forbes.
«Практически даром оставлять российской экономике хорошо работающий местный банк (ОТП-банк.— ''Ъ'') мы не хотели бы»,— сказал он. По словам господина Чани, группа искала покупателя, который предложил бы приемлемую цену и получил разрешение российских властей, но не нашла его. При действующих условиях OTP могла бы получить лишь около 5% реальной стоимости банка. «Мы хотим… найти решение, приемлемое и для них, и для нас»,— резюмировал глава OTP Group.
По итогам первого полугодия 2026 года активы российского ОТП-банка по МСФО составляли около 876 млрд руб., чистая прибыль — более 23 млрд руб., капитал — 115,5 млрд руб. Доля российского банка в чистой прибыли группы в первом полугодии достигла 18,3% против 17,6% по итогам 2025 года. Таким образом, он заработал более чем вдвое больше словенского и более чем вчетверо больше хорватского подразделения.
По словам Петера Чани, более 80% депозитного портфеля российского банка приходится на европейские и американские компании, продолжающие работать в России. Ранее группа допускала полный уход с российского рынка на фоне покупки Luminor и трудностей с выводом дивидендов, однако в интервью господин Чани назвал базовым сценарием «разумный компромисс».