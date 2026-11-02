Венгерская OTP Group не нашла покупателя на российский банк

«Практически даром оставлять российской экономике хорошо работающий местный банк (ОТП-банк.— ''Ъ'') мы не хотели бы»,— сказал он. По словам господина Чани, группа искала покупателя, который предложил бы приемлемую цену и получил разрешение российских властей, но не нашла его. При действующих условиях OTP могла бы получить лишь около 5% реальной стоимости банка. «Мы хотим… найти решение, приемлемое и для них, и для нас»,— резюмировал глава OTP Group.