Маск объявил о прекращении использования корабля Dragon на фоне заявлений Трампа

Миллиардер Илон Маск заявил, что немедленно начнет вывод из эксплуатации космического корабля Dragon принадлежащей предпринимателю компании SpaceX. Это произошло на фоне заявления президента США Дональда Трампа об аннулировании госконтрактов и субсидий господина Маска. Об этом он написал в соцсети Х.

По данным ABC News, за последние десять лет компании Илона Маска SpaceX и Tesla получили не менее $18 млрд в рамках госконтрактов.

Публичный конфликт Илона Маска и Дональда Трампа начался после того, как миллиардер ушел с должности главы Департамента эффективности правительства в администрации президента. 1 июня президент США объявил, что отзывает кандидатуру соратника господина Маска и спонсора его проектов в SpaceX Джареда Айзекмана на пост главы NASA.

После Илон Маск назвал проект бюджета США «отвратительной мерзостью» и призвал полностью его переделать. Дональд Трамп уже подписал документ. По словам американского президента, предприниматель раздражен из-за того, что администрация отменила субсидирование автомобильной отрасли.

Главное о конфликте Илона Маска и Дональда Трампа — в хронике «Ъ».