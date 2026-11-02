Инвесторы решили в айти
Цены акций IT-компаний стали лидерами роста на Мосбирже
Лидерами роста на торгах Московской биржи 2 ноября стали акции IT-компаний. Стремительней всех дорожали бумаги ВК, в начале дня их котировки поднимались более чем на 23%, бумаги других эмитентов — на 5–11%, обновив многомесячные максимумы. Эксперты считают, что резкое подорожание бумаг IT-компаний было обусловлено спекулятивной игрой, котировки ВК к тому же отыграли неплохую отчетность по МСФО, но рассчитывать на устойчивый рост всех бумаг сектора сейчас не приходится.
В первый час торгов на Мосбирже 2 ноября котировки акций ВК поднимались на 23,3% относительно закрытия предыдущего дня, до 207,7 руб., максимального значения с 26 июня. Московская биржа даже объявляла дискретный аукцион по этим бумагам после стремительного роста их стоимости. К 10:00 объем торгов акциями ВК превысил 10 млрд руб., что бывает чрезвычайно редко даже с «голубыми фишками».
Бумаги других компаний IT-сектора также стремительно росли в цене. Акции «Группы Астра» в начале дня поднимались на 11% (до 245,5 руб., максимума с 1 июня), «Софтлайна» — на 8% (до 55,8 руб., максимума с 20 августа), В2В-РТС — на 7,6% (до 144,6 руб., максимума с 8 июня), «Базиса», ИВА, «Диасофта» — на 5%. Активность также была менее значительной: лишь по «Группе Астра» объем превысил 1 млрд руб., тогда как по другим компаниям составлял 100–300 млн руб. При этом акции «Яндекса» в начале торгов поднимались на 0,5%, но почти сразу после этого ушли в «красную зону».
Эксперты связывают общий бурный рост сегмента в основном со спекулятивной игрой. Как указывает аналитик ФГ «Финам» Дмитрий Лозовой, текущий рост затрагивает преимущественно «слабые бумаги, которые последние два-три года демонстрировали негативную динамику». По его словам, на фоне общего роста российского фондового рынка и повышения средних оценочных мультипликаторов «инвесторы начали переоценивать наиболее отставшие компании, фактически переставляя их котировки на новые ценовые уровни».
В частности, за предшествующие два месяца индекс Московской биржи вырос на 15%, тогда как большинство акций сегмента прибавили в цене менее 10%.
Начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев не исключает, что рост не обошелся и «без закрытия коротких позиций, что привело к так называемому шорт-сквизу».
При этом лидерство компании ВК в значительной степени определялось ее отчетностью по МСФО по итогам девяти месяцев и третьего квартала 2026 года, опубликованной в конце прошлой недели. В пятницу акции компании также были в лидерах и роста котировок (+12%), и объема торгов (11,5 млрд руб.). В БКС финансовые показатели компании оценивают как умеренно позитивные. Как отмечает Альберт Короев, в отчете «порадовало ускорение роста выручки за третий квартал до 21%». Однако, по словам эксперта, компания показала и рост издержек (рост на 23% за год), в результате рост скорректированной EBITDA в отчетном периоде замедлился до 22% (6,2 млрд руб.). Аналитик Freedom Global Владимир Чернов связывает рост котировок акций ВК с ожиданиями развития MAX и перехода части облачных клиентов от «Яндекса». Аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Аутлев отмечает и обсуждения участниками рынка возможного объединения дочерних организаций ВК и «Яндекса» — VK Tech и Yandex B2B Tech. В случае продажи ВК дочерней организации «потенциально компания сможет сократить долговую нагрузку, что может привести к положительной переоценке акций», считает он.
На этом фоне акции «Яндекса» выглядели менее привлекательными. По словам Артема Аутлева, «компания отозвала свой годовой гайденс по выручке и скорректированной EBITDA на 2026 год» и инвесторы негативно восприняли указанное. По мнению Владимира Чернова, «покупателей сдерживает неопределенность после повреждения дата-центров».
Несмотря на интерес к ИТ-компаниям, на быстрый рост всех бумаг рассчитывать не приходится.
Как отмечает Владимир Чернов, «заказчикам нужны российские программы, однако при дорогих кредитах они могут откладывать закупки, а разработчикам приходится платить зарплаты и обслуживать долги уже сейчас».
Льготы помогают, но расходы тоже растут, в том числе из-за повышения страховых взносов в пределах установленной базы до 15% в 2026 году, указывает эксперт.
Поэтому участники рынка не исключают существенную коррекцию после значительного роста. Во второй половине дня 2 ноября акции ВК, «Группы Астра», «Софтлайна» уже потеряли от трети до половины дневного роста, а котировки акций В2В-РТС и «Диасофта» ушли ниже уровня закрытия предыдущего дня. Как напоминает господин Лозовой, аналогичная ситуация ранее наблюдалась в акциях «Вуш» и ряда других компаний, «где резкие ценовые скачки сменялись не менее стремительными распродажами».