Инвесторы решили в айти

При этом лидерство компании ВК в значительной степени определялось ее отчетностью по МСФО по итогам девяти месяцев и третьего квартала 2026 года, опубликованной в конце прошлой недели. В пятницу акции компании также были в лидерах и роста котировок (+12%), и объема торгов (11,5 млрд руб.). В БКС финансовые показатели компании оценивают как умеренно позитивные. Как отмечает Альберт Короев, в отчете «порадовало ускорение роста выручки за третий квартал до 21%». Однако, по словам эксперта, компания показала и рост издержек (рост на 23% за год), в результате рост скорректированной EBITDA в отчетном периоде замедлился до 22% (6,2 млрд руб.). Аналитик Freedom Global Владимир Чернов связывает рост котировок акций ВК с ожиданиями развития MAX и перехода части облачных клиентов от «Яндекса». Аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Аутлев отмечает и обсуждения участниками рынка возможного объединения дочерних организаций ВК и «Яндекса» — VK Tech и Yandex B2B Tech. В случае продажи ВК дочерней организации «потенциально компания сможет сократить долговую нагрузку, что может привести к положительной переоценке акций», считает он.