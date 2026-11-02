От себя не уBeget

На момент выхода материала компания выбрала в приоритет для восстановления NS-серверы, которые хранят информацию о доменных именах и отвечают на вопросы о том, какому IP-адресу соответствует конкретный сайт, почтовую систему и резервные копии. «На данный момент нам доступны файловые резервные копии подавляющего большинства ресурсов виртуального хостинга и облачной инфраструктуры. Мы продолжаем работу по восстановлению данных, однако из-за значительных объемов этот процесс потребует длительного времени»,— отметила пресс-служба хостинга в официальном Telegram-канале. В компании продолжают оценивать масштаб последствий атаки и точные сроки полного восстановления всех сервисов пока не называют. Этим же сообщением Beget уведомил клиентов о возникновении обстоятельств, которые обладают признаками непреодолимой силы. На дополнительные вопросы “Ъ” в Beget не ответили. “Ъ” направил запрос в Роскомнадзор.