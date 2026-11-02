От себя не уBeget
Причиной сбоя у одного из крупнейших хостингов рунета стала кибератака
Хостинг-провайдер Beget заявил, что массовый сбой в их работе вызван «массированной кибератакой», затронувшей все уровни инфраструктуры. Непосредственно перед сообщениями об инциденте в маршрутизации трафика фиксировалась аномальная активность. Точные сроки полного восстановления сервисов компания не называет.
Массовый сбой в работе крупного хостинг-провайдера Beget в компании назвали «массированной кибератакой, в результате которой была нарушена работа ряда сервисов». Ранее Beget заявляла, что «инцидент затрагивает все уровни инфраструктуры».
По данным сервиса statonline.ru за октябрь 2026 года, Beget занимает второе место по количеству доменов зоны .RU (c учетом парковок и редиректоров) с 540,7 тыс. доменов, или 14,7%. Первые сообщения о проблемах с маршрутизацией появились 2 ноября в 3:50 по московскому времени. О крупном инциденте впервые Beget заявила в 4:50. К шести утра компания объявила о восстановительных работах и начале расследования. Информация о «кибератаке» появилась только в 15:43.
У некоторых блоков IP-адресов, работающих через системы Beget (AS198610), перед сообщениями об инциденте наблюдалась аномальная нестабильность маршрутов, отмечает источник “Ъ” на телеком-рынке. По информации RIPEstat, только за один час было анонсировано почти миллион запросов на смену маршрутов передачи трафика. Для сравнения, за последние 90 дней самое пиковое значение по этому показателю не превышало 20 тыс. анонсов.
Другой источник “Ъ” предположил, что атакующие могли проникнуть в систему, заполучить высокие привилегии и сбросили все конфигурации.
На момент выхода материала компания выбрала в приоритет для восстановления NS-серверы, которые хранят информацию о доменных именах и отвечают на вопросы о том, какому IP-адресу соответствует конкретный сайт, почтовую систему и резервные копии. «На данный момент нам доступны файловые резервные копии подавляющего большинства ресурсов виртуального хостинга и облачной инфраструктуры. Мы продолжаем работу по восстановлению данных, однако из-за значительных объемов этот процесс потребует длительного времени»,— отметила пресс-служба хостинга в официальном Telegram-канале. В компании продолжают оценивать масштаб последствий атаки и точные сроки полного восстановления всех сервисов пока не называют. Этим же сообщением Beget уведомил клиентов о возникновении обстоятельств, которые обладают признаками непреодолимой силы. На дополнительные вопросы “Ъ” в Beget не ответили. “Ъ” направил запрос в Роскомнадзор.
Инцидент затронул клиентов провайдера, чьи сайты и сервисы размещены на пострадавших серверах. Аварийное исключение хостов из доступного пула ресурсов снижает доступность и время отклика сервисов вплоть до полной остановки, отметил руководитель департамента ИТ MONS (входит в «ГК КОРУС Консалтинг») Евгений Пивоваров. «О масштабе последствий можно судить по действиям самого провайдера. Beget не только восстанавливает конфигурацию своих ЦОДов, но и переносит часть нагрузок на внешние площадки и ресурсы»,— добавил он. При этом, как он заметил, сегодня задача усложняется последствиями аварий на крупных ЦОДах при уже привычном сохранении дефицита вычислительных мощностей, обусловленного «ИИ-бумом» и санкциями.
«Сбой Beget в первую очередь затронул малый и средний бизнес, размещающий интернет-магазины и корпоративные сайты»,— отметил генеральный директор ATLAS Тимур Мустафаев.
По его словам, даже несколько часов простоя означают потерю заказов и выручки, а последствия могут сохраняться после восстановления доступа из-за необходимости сверять платежи и восстанавливать операции.
«Ручная настройка инфраструктуры в дата-центрах, о которой сообщил провайдер, добавляет клиентам неопределенности со сроками»,— добавил он.
«Массовый сбой Beget — это пример системного риска, который возникает при высокой зависимости бизнеса от одного провайдера. Если на одной площадке размещены сайт, корпоративная почта, базы данных и другие сервисы, проблемы у провайдера могут парализовать сразу несколько направлений работы бизнеса»,— отметил руководитель департамента соответствия требованиям по ИБ ГК Softline Анатолий Сазонов. Также, по его оценке, многие клиенты либо не имеют полноценных планов аварийного восстановления, либо не проверяют их на практике. Но и наличие резервных копий также не гарантирует, что компания сможет быстро восстановить работу сайта, добавил господин Сазонов.