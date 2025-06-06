Американская торговля сбавила обороты

Дефицит внешнеторгового баланса США в апреле снизился сразу на 56% в месячном выражении, до $61,6 млрд, следует из данных Минторга страны. Это объясняется сокращением импорта после мартовского бума, когда в ожидании тарифов от Дональда Трампа компании США стремились ввезти в страну как можно больше товаров. В частности, в апреле американские закупки из ЕС снизились в полтора раза. Другую тенденцию демонстрировала торговля с КНР — импорт товаров из этой страны на фоне действовавших в апреле ограничений обновил пятилетний минимум. Из китайской статистики между тем следует, что к ограничениям от США экономика КНР постепенно адаптируется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Damian Dovarganes / AP Фото: Damian Dovarganes / AP

Министерство торговли США опубликовало детализированные данные об американском экспорте и импорте в апреле. Повышенное внимание к этой статистике объясняется тем, что именно в апреле Дональд Трамп ввел масштабные торговые тарифы в отношении 185 стран (см. “Ъ” от 4 апреля). Хотя большинство ограничений было свернуто уже через неделю (см. “Ъ” от 10 апреля), часть продолжила оказывать заметное влияние на отношения Вашингтона с торговыми партнерами.

Из статистики следует, что в апреле дефицит внешнеторгового баланса США снизился в 2,2 раза к показателю марта и составил минимальные с августа 2023 года $61,6 млрд. Этот показатель в меньшей степени объясняется ростом экспорта (на 3%, до рекордных $289,4 млрд) и в большей — снижением импорта. Объемы ввоза в страну за месяц просели на 16%, до $351 млрд, минимума за полгода.

Такое заметное снижение импорта связано с тем, что в марте в ожидании реализации торговых планов Дональда Трампа американские компании стремились нарастить закупки (торговые партнеры были заинтересованы в том же): поставки из некоторых стран стали рекордными за все время наблюдений (см. “Ъ” от 7 мая). В апреле же ситуация стабилизировалась. Например, импорт товаров из ЕС составил $54,4 млрд, снизившись с рекордных $83,7 млрд в марте. До начала торгового противостояния показатели импорта из Евросоюза колебались вблизи $50 млрд в месяц.

Другой тренд продемонстрировала торговля США с Китаем — под серьезными ограничениями она оставалась весь апрель, договориться о снижении взаимных пошлин с заградительных уровней (более 100%) странам удалось только в середине мая. В условиях торговой войны импорт товаров из Китая сократился на 13% в месячном выражении, до $25,4 млрд, минимума с марта 2020 года, то есть с пандемии COVID-19. Экспорт США в КНР снизился в апреле до $8,2 млрд с $11,5 млрд.

Данные, опубликованные ранее таможней Китая, свидетельствуют о том, что эта страна адаптируется к ограничениям. В апреле экспорт КНР составил $315,6 млрд после $313,9 млрд в марте — поставки не просели благодаря их переориентации в другие страны, в том числе Юго-Восточной Азии. Отметим, устойчивость экспорта используется Пекином в торговых переговорах с США, на серьезные уступки страна идти не намерена. В частности, без них было заключено 90-дневное «перемирие» в тарифной войне (см. “Ъ” от 13 мая).

В торговой статистике апреля отразились и последствия «секторальных» ограничений, развернутых США. Так, до минимума с июля 2022 года сократился импорт легковых автомобилей, составив $13,3 млрд после $20,6 млрд в марте. Поставки просели практически из всех стран, их снизили в том числе Мексика, Япония, Канада и Южная Корея. Пока, несмотря на ожидаемый разгон цен, речи об отмене американских пошлин на автомобили и запчасти не идет.

Кристина Боровикова