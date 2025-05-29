Торговой войне закон писан

Решение о незаконности части пошлин Дональда Трампа, принятое Федеральным судом США по международной торговле, продлевает действие перемирия на некоторых фронтах торговой войны, но не останавливает ее. Хотя апелляцию американский президент может проиграть, у него остается немало возможностей для того, чтобы продолжить вводить торговые ограничения. Для переговорщиков с США противоречия внутри страны и усиливающаяся в связи с этим неопределенность дают шанс на более активное отстаивание собственных интересов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mike Blake / File Photo / Reuters Фото: Mike Blake / File Photo / Reuters

Постановление Федерального суда США по международной торговле о блокировке части тарифных ограничений Дональда Трампа стало первым судебным решением, которое признает, что американский президент превышал полномочия при проведении торговой политики. Коллегия из трех судей единогласно постановила, что господин Трамп не мог вводить тарифы, ссылаясь на федеральный закон о чрезвычайном экономическом положении, и потребовала свернуть их в течение десяти дней (подробнее см. "Ъ-Онлайн"). Поясним, речь идет об ограничениях, введенных в отношении 185 стран (см. “Ъ” от 4 апреля), а также о тарифах, установленных отдельно для Канады, Мексики и Китая (секторальные пошлины на сталь, алюминий и автомобили продолжат действовать).

Фактически большинство страновых мер сейчас и так отложено до начала июля — от сценария торговой войны сразу против всех Вашингтон отказался еще в апреле (см. “Ъ” от 10 апреля). Теперь же пауза может затянуться — не только и не столько из-за самого решения, сколько из-за разбирательств вокруг него.

Пока администрация президента уверена в том, что сможет оспорить постановление суда: Минюст США уже подал уведомление об апелляции, рассматривать которую будет Апелляционный суд США по федеральному округу. Пересмотреть решение этой инстанции сможет только Верховный суд — с учетом чувствительности вопроса последнее слово, вероятнее всего, останется именно за ним.

Речи о скором окончании торговой войны не идет ни при одном из сценариев: если решение Федерального суда по международной торговле останется в силе, то господин Трамп будет использовать другие основания для жесткого тарифного регулирования.

Как напоминают в Goldman Sachs, вводя ограничения на поставки стали и алюминия, Дональд Трамп ссылался на раздел 232 Закона о расширении торговли 1962 года (позволяет президенту разворачивать пошлины по предложению министра торговли).

Этим же пунктом документа он, по всей видимости, сможет объяснять и другие решения.

Кроме того, господин Трамп, видимо, продолжит инициировать расследования в отношении отдельных стран, и по их итогам также могут вводиться ограничения. Впрочем, оба этих пути потребуют больше времени и усилий, трактовка же господином Трампом закона о чрезвычайном положении позволяла вводить пошлины незамедлительно — именно поэтому возможной оказалась «гонка тарифов» США и Китая (см. “Ъ” от 10 апреля).

Усиливающаяся неопределенность создает дополнительные риски не только для ориентированного на экспорт американского бизнеса, но и для компаний из других стран. Всем им предстоит сделать выбор между оперативным вывозом больших объемов продукции и сдержанным темпом отгрузок в ожидании разрешения ситуации. Отметим, первый вариант был опробован многими экономиками в преддверии прихода к власти Дональда Трампа. Несмотря на всю привлекательность такого сценария (масштаб отгрузок стимулирует деловую активность в отдельных секторах), он нередко предполагает снижение цен поставщиками, что негативно сказывается на бизнесе уже в среднесрочной перспективе (см. “Ъ” от 15 октября 2024 года). Медленные же темпы поставок воспринимаются многими компаниями как риск упустить возможность вывезти продукцию в страну с платежеспособным спросом.

Эффект от решения суда между тем может оказаться позитивным для государств, которые сейчас ведут с Вашингтоном переговоры по торговым вопросам. В условиях неясных перспектив тарифной политики страны могут не пойти на уступки и начать активнее отстаивать свои интересы. Для самих же США рост неопределенности скорее негативный фактор. Как следует из протокола майского заседания ФРС (опубликован вчера), регулятор ждет замедления роста производительности, расширения безработицы и ускорения инфляции как раз «на фоне неопределенности». По оценкам ФРС, более активным скоро будет и рост инфляционных ожиданий в США — они также чувствительны к усилению противоречий внутри страны.

Кристина Боровикова