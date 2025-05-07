Торговля неопределенностью

Дефицит внешнеторгового баланса США в марте увеличился до $140,5 млрд с $123,2 млрд в феврале, следует из данных Минторга страны. Новый рекорд обеспечен расширением импорта: в марте поставки выросли на 22% год к году. В ожидании торговых ограничений компании США наращивали закупки у большинства ключевых партнеров, в том числе у стран ЕС, Мексики, Южной Кореи и Канады. Исключением стал Китай — поставки из этой страны на фоне повышения тарифов опустились до пятилетнего минимума.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Shannon Stapleton / Reuters Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Министерство торговли США представило детализированные данные об американском экспорте и импорте в марте, то есть в последнем месяце перед разворачиванием масштабных тарифных ограничений. Из этой статистики следует, что отрицательное сальдо торгового баланса США к концу первого квартала выросло почти на 50% год к году, до рекордных $140,5 млрд (в феврале — $123,2 млрд).

Экспорт увеличился до $278,5 млрд с $257,6 млрд в марте 2024-го. В частности, экспорт товаров вырос до $183,2 млрд с $171,3 млрд. Поясним, некоторое увеличение поставок (в том числе автомобилей и запчастей к ним) объясняется расширением деловой активности американских производителей, которое фиксировалось накануне разворачивания тарифных ограничений.

Максимальный же за все время наблюдений месячный торговый дефицит был обеспечен заметным расширением импорта. Поставки в страну выросли до $419 млрд (в феврале — $401,2 млрд, в марте прошлого года — $327 млрд). В том числе импорт товаров увеличился за месяц на $17,8 млрд — до рекордных $346,8 млрд, в прошлом марте он оценивался в $263,8 млрд. В ожидании реализации торговых планов американского президента Дональда Трампа компании наращивали импорт из большинства стран—торговых партнеров. При этом поставки продукции из некоторых государств (в том числе из Мексики, Германии, Индии, Франции и Вьетнама) стали рекордными за все время ведения статистики.

Особенно заметно в марте выросли закупки товаров из ЕС: до $113,5 млрд с $83,5 млрд в феврале. Импорт из Германии, для которой повышение пошлин США окажется особенно чувствительным (см. “Ъ” от 5 мая), увеличился до $15,6 млрд с $12,7 млрд месяцем ранее. Расширяли ввоз товаров в США также Мексика и Канада: до $47,9 млрд и $35,6 млрд с $41,6 млрд и $34,9 млрд соответственно. Выделяется в торговой статистике США лишь Китай, импорт продукции из которого снизился до $29,3 млрд — это минимум за пять лет, с «ковидного» 2020 года. В феврале показатель составлял $31,6 млрд. Напомним, в отношении КНР ограничения были введены раньше остальных — в марте (см. “Ъ” от 5 марта).

Неопределенность, сохраняющаяся вокруг экономической политики господина Трампа, усложняет прогнозирование динамики торговли даже на краткосрочную перспективу. Пауза в 90 дней перед введением масштабных тарифов (см. “Ъ” от 10 апреля) не привела к улучшению деловых настроений ни в США, ни в государствах—торговых партнерах. Пока эксперты предполагают, что на фоне этих послаблений рост импорта к маю замедлится. Впрочем, это, по всей видимости, не окажет серьезной поддержки экономике: расширение экспорта из-за ухудшения деловых настроений в США может замедлиться уже к лету.

Кристина Боровикова