Прокатная десятка

Кинокритик Юлия Шагельман: «Памятуя о господдержке мультфильма, велико искушение найти в нем и геополитический смысл: дерзкий и упрямый Нэчжа — это, конечно, сам Китай, отважно противостоящий ложным ценностям, которые пытаются навязать ему псевдомудрецы, символизирующие Запад вообще и США, в частности. Но зритель со стороны может рассмотреть здесь и вполне западные, индивидуалистические идеи относительно того, как важно оставаться самим собой и выбирать свой путь, не доверяя самопровозглашенным авторитетам. Истинное же толкование, пожалуй, стоит оставить священному лотосу».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Дракон и порядок».