Прокатная десятка
Что посмотреть в кино на выходных 31 мая — 1 июня
29 мая в прокат вышел ряд фильмов, среди которых китайское анимационное фэнтези «Нэчжа побеждает Царя драконов» и боевик с участием Роберта Де Ниро «Игры возмездия». Что посмотреть в кино на выходных — в материале «Ъ».
Нэчжа побеждает Царя драконов
- Режиссер: Ян Юй
- В ролях: Лю Яньтин, Джозеф, Хань Мо, Чэнь Хао, Лю Ци, Чжан Цзямин
- Жанр: мультфильм, фэнтези, боевик, комедия / Китай / 144 мин.
- В прокате: с 29 мая
Кинокритик Юлия Шагельман: «Памятуя о господдержке мультфильма, велико искушение найти в нем и геополитический смысл: дерзкий и упрямый Нэчжа — это, конечно, сам Китай, отважно противостоящий ложным ценностям, которые пытаются навязать ему псевдомудрецы, символизирующие Запад вообще и США, в частности. Но зритель со стороны может рассмотреть здесь и вполне западные, индивидуалистические идеи относительно того, как важно оставаться самим собой и выбирать свой путь, не доверяя самопровозглашенным авторитетам. Истинное же толкование, пожалуй, стоит оставить священному лотосу».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Дракон и порядок».
Верни ее из мертвых
- Режиссеры: Дэнни Филиппу, Майкл Филиппу
- В ролях: Билли Бэррэтт, Салли Хокинс, Миша Хейвуд, Джона Рен Филлипс, Стефен Филлипс, Салли-Энн Аптон
- Жанр: ужасы / Австралия / 106 мин.
- В прокате: с 29 мая
Кинокритик Юлия Шагельман: «...в картине будут и кровь, и элементы боди-хоррора, и зловещая музыка, и загадочная видеокассета с зернистой записью какого-то жуткого ритуала. Но основой для нарастающего беспокойства и почти тошнотворной тревоги, которая остается со зрителями и после финальных титров, становится весьма реалистичная беспомощность детей перед взрослым, твердо намерившимся причинить им вред».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Трупности переходного возраста».
Игры возмездия
- Режиссер: Брэд Фурман
- В ролях: Скотт Иствуд, Джейми Фокс, Нора Арнезедер, Джои Бикиччи, Джон Легуизамо, Рита Ора
- Жанр: боевик, триллер / Великобритания, США / 86 мин.
- В прокате: с 29 мая
Кинопрокатчик «Парадиз»: «Бокуши строит неприступную крепость, собирает в ней целый арсенал оружия и преданных ему ветеранов боевых действий. Правительство пытается проникнуть в организацию, чтобы узнать его планы. После нескольких неудачных попыток власти вербуют Нэша Кавано, бывшего спецназовца, который когда-то был учеником Бокуши. Наконец-то у Нэша появляется возможность отомстить человеку, который отнял у него все, включая любовь всей его жизни».
Джейн Остин испортила мне жизнь
- Режиссер: Лаура Пиани
- В ролях: Камилль Рутерфорд, Пабло Поли, Чарли Энсон, Аннабель Лангронн, Лиз Краузер, Алан Феарейн
- Жанр: комедия, мелодрама / Франция / 98 мин.
- В прокате: с 29 мая
Кинопрокатчик «Про:взгляд»: «Романтичная француженка Агата с головой, полной грез, приезжает в писательскую резиденцию в Англии, надеясь начать новую главу в жизни. Но вместо вдохновения сталкивается с дилеммой, достойной романа Джейн Остин: обаяние харизматичного англичанина или внезапная близость со старым другом».
Быстрее ветра
- Режиссер: Морган С. Далибер
- В ролях: Паола Локателли, Альбан Ленуар, Анн Маривен, Рик Клеве, Матильда Ламюс, Чеки Карио
- Жанр: драма, спорт / Франция, Бельгия / 98 мин.
- В прокате: с 29 мая
Кинопрокатчик «Экспонента»: «Макс была многообещающей гонщицей, но решила завязать со спортом и нашла себе работу попроще. Судьба сводит девушку с отставным гонщиком, который помогает ей получить место в академии, готовящей лучших спортсменов мира. В школе Макс знакомится с Уиллом, и между ними мгновенно пробегает искра. Звание чемпиона "Формулы 1" никогда не было так близко, но вдруг на пути к титулу встает еще один неожиданный соперник — Уилл. Теперь Макс должна решить, что для нее важнее — любовь или победа».
Зона интересов
- Режиссер: Джонатан Глейзер
- В ролях: Кристиан Фридель, Сандра Хюллер, Йохан Картхаус, Луис Ной Уитти, Неле Аренсмайер, Лилли Фальк
- Жанр: историческая драма / Великобритания, Польша, США / 105 мин.
- В прокате: с 22 мая
Кинокритик Михаил Трофименков: «Все детали сюжета можно даже и не пересказывать, ограничившись констатацией того, что Глейзер снял, как бы безбожно ни было замылено это определение, фильм о "банальности зла". Стоило ли почти двухчасовой огород городить ради констатации немудреного факта, что палачи палачествуют только на работе, а так люди как люди».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Огород зла».
Соловей против Муромца
- Режиссер: Карен Оганесян
- В ролях: Владимир Любимцев, Никита Ефремов, Антон Васильев, Елена Валюшкина, Тимофей Кочнев, Марк-Малик Мурашкин
- Жанр: фантастика, приключения / Россия / 115 мин.
- В прокате: с 22 мая
Кинокритик Юлия Шагельман: «… в самом фильме нет ничего оригинального. Все откуда-то позаимствовано: из той же "богатырской франшизы", из фильма "Живая сталь" (2011) про бои роботов в недалеком будущем, даже из "Майора Грома" (2021): Соловей в его современном воплощении — просто брат-близнец тамошнего антагониста Сергея Разумовского, вплоть до рыжего парика. Все эти запчасти плохо подогнаны друг к другу и скрипят на каждом повороте, а авторы и исполнители не прилагают даже минимальных усилий, чтобы оживить свое детище».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Былину зашухерили».
Крутой поворот
- Режиссер: Джейсон Бакстон
- В ролях: Бен Фостер, Коби Смолдерс, Гэвин Дреа, Джонатан Уоттон, Рейд Прайс, Александра Кастильо
- Жанр: триллер / Канада / 110 мин.
- В прокате: с 22 мая
Кинокритик Юлия Шагельман: «С одной стороны, Джош остается загадкой — мы не знаем, почему именно он чувствует себя настолько не реализованным в жизни, и можем только строить на этот счет разные теории. С другой — его погружение в безумие мы проживаем вместе с ним, проходя путь от сочувствия герою до страха перед ним. И ровно на тот момент, когда зрителям может показаться, что они уже все про него поняли, Бакстон приберегает последний — и самый опасный — поворот».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Полновиражный формат».
Правила Филиппа
- Режиссер: Роман Косов
- В ролях: Григорий Данишевский, Юлия Яблонская, Елена Ербакова, Полина Кутепова, Константин Юшкевич, Иван Злобин
- Жанр: драма, комедия / Россия / 87 мин.
- В прокате: с 22 мая
Кинопрокатчик «LoonaFilm»: «Филипп любит нарушать правила. Из-за этого у него иногда возникают проблемы. Маме не всегда удается сдерживать его кипучую энергию. Он очень любит свою маму, любит с ней завтракать, делать зарядку, гулять и кататься на аттракционах в парке. Но когда она на работе, Филипп часто убегает из дома в ближайшую кофейню и смотрит, как делают кофе. Здесь у него своя жизнь, свои правила и своя мечта — Филипп хочет стать бариста, ведь кофе делает людей счастливее. Но исполнить эту мечту не так-то просто — у Филиппа синдром Дауна».
Кто вызвал аниматора?
- Режиссер: Дмитрий Рудаков
- В ролях: Сергей Агафонов, Борис Мягков, Ольга Волкова, Федор Федотов, Лариса Климова, Ольга Шведова
- Жанр: комедия, драма / Россия / 90 мин.
- В прокате: с 22 мая
Кинопрокатчик «СБ Фильм»: «Аниматор по имени Лука живет вместе с бабушкой в центре Петербурга. Он ютится в крошечном, но уютном чердаке, и старается не унывать, перебиваясь заработком от ролей в массовке и выступлений на детских праздниках. Лука мечтает сниматься в сериалах или большом кино, поэтому периодически он ездит на пробы, которые редко оказываются успешными. Алексей Молчанов — богатый предприниматель, живущий в сумасшедшем ритме. Он не находит времени ни на себя, ни на близких, переезжая с одной деловой встречи на другую. Однако время останавливается, когда в канун дня рождения Алексей узнает о своем смертельном диагнозе. Жизни обоих мужчин принимают иной оборот после их встречи».