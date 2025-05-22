Былину зашухерили

В прокат выходит фильм Карена Оганесяна «Соловей против Муромца», жанр которого можно определить как приключенческое фэнтези, а можно — как очередную попытку оседлать захлестнувшую отечественный кинематограф сказочную волну. За попыткой заставить былинных богатырей сражаться с боевыми роботами наблюдала с изумлением Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илье Муромцу (Владимир Любимцев) приходится восстанавливать былинную репутацию с помощью кибердоспехов

Фото: «Карго Фильм» Илье Муромцу (Владимир Любимцев) приходится восстанавливать былинную репутацию с помощью кибердоспехов

Фото: «Карго Фильм»

Киносказки, поставляемые в российский прокат как будто бесконечным конвейером (по состоянию на июнь 2024 года в работе было семьдесят проектов этого жанра), условно можно разделить на три категории. Первая — экранизации собственно сказок с минимальными отступлениями от классических сюжетов («По щучьему велению», 2023). Вторая — переработка советского наследия («Бременские музыканты», 2023, «Летучий корабль», 2024, «Домовенок Кузя», 2024, грядущие «Простоквашино» и «Буратино»). И наконец, оригинальные, если их можно так назвать, проекты, которые все строятся на одной нехитрой идее: сказочные герои попадают в современность.

Начало конкретно этому тренду было положено, конечно, «Последним богатырем» (2017), который породил успешную франшизу. С тех пор кто только не переносился в наш мир: и Баба Яга («Баба Яга спасает мир», 2023), и Царевна-лягушка («Царевна-лягушка», 2025), и тот же домовенок Кузя. Теперь настала очередь Ильи Муромца (Владимир Любимцев) и Соловья-разбойника (Никита Ефремов).

Правда, в фильме Карена Оганесяна «наш мир» довольно отдаленно похож на реальность, данную нам в ощущениях, даром что локациями для съемок послужили «Москва-Сити» и Третье транспортное кольцо. Это некая параллельная вселенная, в которой богатыри считаются не вымышленными персонажами, а самыми настоящими историческими деятелями. Поэтому один из основных конфликтов между хорошими и плохими здесь — это восстановление исторической памяти, переписанной Соловьем в свою пользу.

Происходит это злодеяние в прологе, когда Муромец, вооружившись алюминиевым мечом, побеждает разбойника и привозит его на суд князя Владимира, который заключает его в темницу. Но Соловью удается сбежать и заключить сделку с темным богом Велесом. Почему Велес, покровитель скотоводства у древних славян, вдруг превратился у сценаристов в какого-то демона, обитающего в стволе дерева,— ему одному известно. Как бы то ни было, он дарует Соловью-разбойнику эликсир, благодаря которому тот доживает до наших дней, при этом уничтожив все следы своих преступлений и убедив современников и потомков в том, что разбойником был вовсе не он, а Илья Муромец.

Сам же Соловей под именем Андрея Знаменского стал кем-то вроде олигарха-техноманьяка, финансирующего изобретение «стального сердца», которое пообещал Велесу в обмен на эликсир. Зачем богу механическое сердце и почему без него он не может выбраться из дерева — только два из многих вопросов, ответов на которые в фильме нет. Еще один, например: зачем Знаменский, человек явно занятой, нацепив механический доспех, участвует в шоу «Железные герои», где сражается с роботами в виде сказочных персонажей (Жар-Птица, Кощей и т. д.), которых собирают учащиеся московских школ?

Долго ли сказка сказывается, а изобретатель «стального сердца» профессор Киселев (Антон Васильев) узнает правду о Соловье и с помощью сердца оживляет Илью Муромца, заточенного разбойником во льдах Байкала. Он собирается рассказать об этом на пресс-конференции, но трагически погибает, поэтому его сыновья (Тимофей Кочнев и Марк-Малик Мурашкин) выставляют богатыря в кибердоспехе на шоу против злодея, чтобы разоблачить последнего.

В отличие от уникальных роботов (на экране они, правда, выглядят как набор покрашенных «серебрянкой» деталек из папье-маше), в самом фильме нет ничего оригинального. Все откуда-то позаимствовано: из той же «богатырской франшизы», из фильма «Живая сталь» (2011) про бои роботов в недалеком будущем, даже из «Майора Грома» (2021): Соловей в его современном воплощении — просто брат-близнец тамошнего антагониста Сергея Разумовского, вплоть до рыжего парика. Все эти запчасти плохо подогнаны друг к другу и скрипят на каждом повороте, а авторы и исполнители не прилагают даже минимальных усилий, чтобы оживить свое детище. Зато в успехе они уверены: завершается этот фестиваль чужих идей решительным обещанием сиквела.

Юлия Шагельман