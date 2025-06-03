Книжно и ласково

В прокат вышло драмеди французского режиссера Лауры Пиани «Джейн Остин испортила мне жизнь». Эта деликатная картина, отсылающая к классике романтического жанра, как литературной, так и кинематографической, может показаться немного старомодной, но это обстоятельство ее только украшает, считает Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Агата (Камилль Рутерфорд) примеряет образы и ситуации из романов Джейн Остин на собственную жизнь

Фото: «Про:взгляд» Агата (Камилль Рутерфорд) примеряет образы и ситуации из романов Джейн Остин на собственную жизнь

Фото: «Про:взгляд»

«Джейн Остин испортила мне жизнь» — режиссерский дебют Лауры Пиани, до того подвизавшейся сценаристкой, в основном на телевидении. Он выходит на экраны в год 250-летия британской писательницы, однако меньше всего похож на картину, формально снятую «к дате». Фильм Пиани, конечно, полон отсылок к романам Остин, но, как и ее героиня, сумевшая наконец переплавить долгие годы влюбленности в литературу в собственное оригинальное произведение, режиссер создает из проверенных временем элементов кино со своим лицом и живым дыханием.

Агата (Камилль Рутерфорд), парижанка чуть постарше тридцати, работает в легендарном книжном магазине «Шекспир и компания». В нем она, в отличие от сложного мира снаружи, чувствует себя уютно и защищенно, помогая покупателям выбрать именно тот роман своей любимой Джейн Остин, который больше всего подойдет этому конкретному человеку, а в перерывах танцуя между книжных полок и с улыбкой читая записки, которые посетители оставляют встреченным здесь прекрасным незнакомкам и незнакомцам. Сердце самой Агаты совершенно свободно: у нее уже два года не было отношений, а живет она с сестрой (Алис Бюто) и маленьким племянником (Роман Анжель).

Лучший и друг, и коллега Феликс (Пабло Поли) подшучивает, что она ждет своего мистера Дарси, однако Агата сравнивает себя не с Лиззи Беннет, а другой героиней Остин — Энн Эллиот из «Доводов рассудка», чья жизнь проходит мимо, и она увядает, как цветок, которому не досталось тепла и ласки. Звучит довольно грустно, при этом Агата совершенно не намерена что-то делать с этой ситуацией — современный подход к романтической любви, с сайтами знакомств и одноразовыми связями, ее совершенно не привлекает.

Еще один аспект, в котором Агате, пусть она и не признается, все же чего-то недостает,— это творчество. Мечтая стать писательницей, она пребывает в затяжном творческом кризисе: кажется, что вся прочитанная литература, наполняя ее жизнь эмоциями и размышлениями, в то же время встает между ней и чистым листом бумаги, мешая эти эмоции и размышления на него перенести. Однако, вдохновившись эротической фантазией, которая посещает ее, из всех возможных мест, в японском ресторане, Агата все-таки пишет несколько страниц. Феликс по секрету от нее отправляет их в Резиденцию Джейн Остин — частный дом творчества для писателей в Британии, который каждый год приглашает несколько человек пожить в старинной усадьбе и поработать, не отвлекаясь на бытовые заботы.

Сошедшую с парома Агату встречает Оливер (Чарли Энсон) — сын основателей резиденции и прапраправнучатый племянник Джейн Остин. Он преподает литературу в колледже, но свою дальнюю родственницу считает переоцененной, полагая, что ей далеко до глубины Диккенса и Шекспира. С первой же перепалки Агаты с ним становится понятно, что это и есть тот самый искомый мистер Дарси, скрывающий под напускной серьезностью и, похоже, настоящим сплином горячее сердце, которое только и ждет, чтобы открыться кому-нибудь навстречу.

Этим кем-то, естественно, станет Агата, только вот незадача — прямо перед отъездом они с Феликсом наконец поцеловались после десяти лет непорочной дружбы, что всколыхнуло в ее душе целую бурю чувств. Так что теперь ей предстоит выбирать между двумя мужчинами, а еще ведь надо дописывать родившийся из чашки саке роман — и с каждой из этих задач наша героиня справляется не то чтобы успешно.

Лаура Пиани не изобретает ничего нового, погружая зрителей в хорошо знакомую атмосферу британских ромкомов, разве что более меланхоличную. Юмор здесь присутствует, но не является основным фокусом, а органично вытекает из предлагаемых обстоятельств. Представив галерею эксцентричных персонажей, населяющих резиденцию, в дальнейшем режиссер уделяет им совсем мало внимания, концентрируясь на главной героине и ее чувствах. Любовный треугольник, образцово интеллигентный и уважительный ко всем его участникам, развивается неспешно, а иногда и вовсе отходит на второй план. Ведь выбор между Оливером и Феликсом для Агаты прежде всего стимул, чтобы разобраться в себе и начать взрослеть, что происходит, возможно, с некоторым запозданием, но для героини как раз вовремя.

Споря с Оливером о книгах Джейн Остин, Агата говорит, что та, в отличие от своих коллег-мужчин, начала писать о женщинах как о живых людях со своими проблемами, ошибками и даже чувством юмора, и фильм продолжает эту традицию. Его не назовешь феминистским манифестом — режиссер даже посылает несколько шпилек в адрес одной из товарок Агаты по резиденции (Лола Пиплоу), которая считает основной задачей литературы продвижение социально-политических идей. Сама же Агата ждет от искусства в первую очередь хорошо рассказанной истории, и именно такую Пиани предлагает зрителям, завершая ее вполне остиновским, а значит, единственно правильным финалом.

Юлия Шагельман