Приукрашение скорости

В прокате — французская картина Моргана Далибера «Быстрее ветра» (Rapide). Задорный, но притом парадоксально скучный детско-юношеский фильм о девушке с оригинальным именем Макс Роллан (Паола Локателли), борющейся за победу на гонках «Формулы», напомнил своим пафосом Михаилу Трофименкову песню Василия Лебедева-Кумача про «веселый ветер»: «Кто привык за победу бороться, // С нами вместе пускай запоет: // Кто весел — тот смеется, // Кто хочет — тот добьется, // Кто ищет — тот всегда найдет!»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Расставшись с «Формулой-1», Макс (Паола Локателли) убеждается, что бывших гонщиц не бывает

Фото: France 2 Cinema Расставшись с «Формулой-1», Макс (Паола Локателли) убеждается, что бывших гонщиц не бывает

Фото: France 2 Cinema

В общем-то все, что нужно и можно знать об этом фильме, сводится к формуле компьютерной игры, в которой героиня кайфует и побеждает, как выяснится, в ключевом моменте своей судьбы. Она, как и режиссер, словно бы нажала, тряхнув рыжей гривой, на джойстик и погнала. Разница между реальными и виртуальными гонками вообще не читается. Не раз и не два Макс выпихнула конкурента с то ли виртуального, то ли реального круга. Сама не раз и не два вылетела под откос на крутом повороте, сожгла покрышки, лютым огнем вспыхнула в решающем турнире, но, само собой, уцелела и всех перегнала.

Переживаний за ее судьбу, душу и тело как-то не возникает. Зрители заранее знают, что у нее все будет более чем прекрасно: фильмов о спортсменах, проигравших свою жизнь, кажется, никто, кроме Клинта Иствуда, не осмеливался снимать лет этак пятьдесят. Далибер, само собой, не Иствуд, а «Быстрее ветра» не боксерская «Малышка на миллион».

Все: мама, душевная подруга, любовник и еще один любовник, соперник по гонкам,— убеждают Макс, что круче нее никого ни на трассе, ни в жизни нет. Да она и сама «убеждена в собственной исключительности», что делает ее виновницей семейной трагедии.

Несмотря на титул чемпионки Франции, завоеванный аж в семнадцать лет, ее не берут на «Формулу-1». Менеджер со зловещим именем Алекс Смит — как-то французы англосаксов «не очень» — предпочитает ей красавчика-мажора с тоже не совсем французским именем Уильям Мюллер (Рик Клев), того самого вечного конкурента героини, занявшего на гонках лишь второе место.

Раздосадованная Макс рвет по трассе в никуда. Ничуть, однако, не заморачиваясь, как и режиссер, тем, что под колеса ее болида могут попасть случайные люди. Мама с неизвестной науке целью давит на газ вслед за стремной дочуркой и целуется лоб в лоб с фурой. Отныне прикованная к инвалидной коляске, она на дочь не в обиде, а желает ей еще более глобальных побед. Зато сама Макс в порядке епитимьи бросает большой спорт и пересаживается за руль портового погрузчика, до тех пор пока чудо — поручение перегнать за рекордное время коллекционный автомобиль взбалмошному клиенту — не возвращает ее на трассу.

«Чудо» — это вообще ключевое слово спортивного жанра, по банальным лекалам которого фильм «Быстрее ветра» и скроен.

По этим лекалам героиня — спортвундеркинд. Недаром же она родилась на скорости 120 км/час, когда ее папа, размахивая дредами, вез маму в роддом. Впрочем, когда папа удрал из семьи, Макс на трехколесном велике догнать его не смогла, что и послужило триггером ее будущей скоростной истерии.

Как положено жанру, в фильме присутствует спортшкола с харизматичным тренером. Суровые наказания и тренировки за скоростные косяки — типа пробежать на пару с оппонентом пять колец трассы или упражняться в равновесии с мучительно русскими коромыслами на плечах. Разочарование в профессии и возвращение в строй благодаря психопатическому миллионеру Стэну (Альбан Ленуар), самому бывшему и разочарованному чемпиону. Механистический фетишизм: растормаживают Макс ее былой шлем со смайликом, который Стэн приобрел на аукционе и преподнес девушке, и кабриолет «самого» Брюса Ли, который она перегоняет. Сопротивление темных сил, прежде всего отца Стэна, сыгранного выдающимся Чеки Карио.

В общем, для полноты хеппи-энда не хватает лишь того, чтобы мама Макс встала с кресла, отбросила костыли и зашлась в рок-н-ролле. Но это было бы уже нарушением канона.

Михаил Трофименков