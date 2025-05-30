Дракон и порядок
Выходит на экраны мультфильм-рекордсмен «Нэчжа побеждает Царя драконов»
В прокат выходит китайское анимационное фэнтези «Нэчжа побеждает Царя драконов» Ян Юя — рекордсмен мирового проката, который сегодня занимает первое место среди самых кассовых фильмов года со сборами в $2,2 млрд. Для российских зрителей знакомство с ним как минимум может стать интересным опытом, хотя некоторые смыслы из заложенных авторами мы рискуем упустить, считает Юлия Шагельман.
Экзотическая зрелищность ленты перевешивает ее не менее экзотическую переусложненность в сюжете
Фото: Beijing Enlight Media Co.
«Нэчжа побеждает Царя драконов» — продолжение анимационного фильма «Нэчжа», вышедшего в 2019 году и собравшего в мировом прокате больше $726 млн. Оба они, в свою очередь, основаны на эпическом романе «Возведение в ранг богов», написанном в XVI веке, в эпоху династии Мин. Его персонажами являются герои китайской народной религии (шэнизма): духи добрые и злые, воины, маги, мудрецы, силы природы, магические животные и растения и т. д. Для китайцев это не какая-то академическая заумь — всю эту пеструю компанию вполне почитают и сегодня, ожидая от нее помощи в самых разных личных и профессиональных делах. А роман, не переведенный ни на русский, ни на английский, неоднократно адаптировался для кино и телевидения: самая свежая экранизация, вторая часть масштабной трилогии «Творение богов», вышла в национальный прокат 29 января этого года, одновременно со вторым «Нэчжа».
Мультфильм, производство которого заняло пять лет (а работали над ним 4 тыс. человек из 138 студий анимации), сразу начал ставить рекорды. За девять дней показов в кинотеатрах он стал самым кассовым фильмом в истории китайского кино, потом, все еще за счет домашнего проката,— самым кассовым анимационным фильмом в мире, а сейчас отстает по сборам только от «Титаника», первого и второго «Аватаров» и «Мстителей: Финал». Это, разумеется, огромная победа для китайского кинопроизводства и возможность уесть Голливуд, особенно ценная на фоне идеологического противостояния и торговых войн с США. Возможно, поэтому успеху всячески поспособствовали административными мерами вроде выкупа билетов для целых предприятий, в результате чего картину посмотрел каждый пятый китаец.
Впрочем, думается, выполнение этого патриотического долга не было таким уж тяжким. Несмотря на исполинский хронометраж почти в два с половиной часа, сложное мироустройство, запутанный сюжет и огромное количество героев, часть из которых представляют только с помощью титров на экране, не объясняя, кто они такие и откуда взялись, смотрится «Нэчжа 2» на удивление бодро благодаря выверенному ритму и выразительной анимации (особенно впечатляют масштабные сцены сражений). Но от попыток понять все, что здесь происходит, людям, не росшим на китайской классической литературе, лучше отказаться сразу.
Для них, а также для тех, кто пропустил первую часть, в начале авторы дают краткую сводку событий. Началось все с Жемчужины Хаоса, которая разделилась на добрую Жемчужину Духа и злую Жемчужину Демона. Первая вселилась в драконье яйцо, из которого родился благородный Ао Бин, сын Царя драконов Восточных морей, вторая же воплотилась в Нэчжа — непоседливого сына генерала Ли. Мальчик, которому было предначертано стать демоном, сумел преодолеть судьбу, подружиться с Ао Бином, и вместе они спасли свои кланы людей и драконов от главного злодея первой части Шэня.
Правда, при этом оба погибли, но в мире «Нэчжа» смерть не приговор. Умерли только физические оболочки мальчиков, души же их сохранил цветок священного лотоса. Так что вторая часть начинается с того, как наставник Нэчжа, мудрец Тайи Чжэньжэнь, восстанавливает тела двух друзей. Увы, оживить обоих сразу не получается, так что возродившийся первым Нэчжа должен пройти ряд испытаний в даосской школе бессмертных мудрецов и раздобыть эликсир для восстановления тела Ао Бина. Причем сделать это надо поскорее, а то Царь драконов, разгневанный из-за смерти сына, рвется объявить людям войну. Пока же дух Ао Бина временно квартирует в теле Нэчжа, что приводит к ряду забавных ситуаций.
Юмора в мультфильме вообще довольно много, при этом диссонанс между комической и серьезной линиями даже несколько сбивает с толку. С одной стороны, тут у нас война драконов и людей, которая перетекает в войну злых и добрых духов, горят пожарища, небо обрушивается на землю, то и дело кто-то погибает, а кто-то оказывается предателем. С другой — то свинья выпустит газы в лицо слепому старику, то Нэчжа помочится в сосуд с небесной росой, а ничего не подозревающие даосы ее выпьют. Этот контраст площадного и возвышенного отражен и в паре главных героев, представляющих две части одного целого, которые не могут обойтись друг без друга.
Памятуя о господдержке мультфильма, велико искушение найти в нем и геополитический смысл: дерзкий и упрямый Нэчжа — это, конечно, сам Китай, отважно противостоящий ложным ценностям, которые пытаются навязать ему псевдомудрецы, символизирующие Запад вообще и США, в частности. Но зритель со стороны может рассмотреть здесь и вполне западные, индивидуалистические идеи относительно того, как важно оставаться самим собой и выбирать свой путь, не доверяя самопровозглашенным авторитетам. Истинное же толкование, пожалуй, стоит оставить священному лотосу.