Дракон и порядок

В прокат выходит китайское анимационное фэнтези «Нэчжа побеждает Царя драконов» Ян Юя — рекордсмен мирового проката, который сегодня занимает первое место среди самых кассовых фильмов года со сборами в $2,2 млрд. Для российских зрителей знакомство с ним как минимум может стать интересным опытом, хотя некоторые смыслы из заложенных авторами мы рискуем упустить, считает Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экзотическая зрелищность ленты перевешивает ее не менее экзотическую переусложненность в сюжете

Фото: Beijing Enlight Media Co. Экзотическая зрелищность ленты перевешивает ее не менее экзотическую переусложненность в сюжете

Фото: Beijing Enlight Media Co.

«Нэчжа побеждает Царя драконов» — продолжение анимационного фильма «Нэчжа», вышедшего в 2019 году и собравшего в мировом прокате больше $726 млн. Оба они, в свою очередь, основаны на эпическом романе «Возведение в ранг богов», написанном в XVI веке, в эпоху династии Мин. Его персонажами являются герои китайской народной религии (шэнизма): духи добрые и злые, воины, маги, мудрецы, силы природы, магические животные и растения и т. д. Для китайцев это не какая-то академическая заумь — всю эту пеструю компанию вполне почитают и сегодня, ожидая от нее помощи в самых разных личных и профессиональных делах. А роман, не переведенный ни на русский, ни на английский, неоднократно адаптировался для кино и телевидения: самая свежая экранизация, вторая часть масштабной трилогии «Творение богов», вышла в национальный прокат 29 января этого года, одновременно со вторым «Нэчжа».

Мультфильм, производство которого заняло пять лет (а работали над ним 4 тыс. человек из 138 студий анимации), сразу начал ставить рекорды. За девять дней показов в кинотеатрах он стал самым кассовым фильмом в истории китайского кино, потом, все еще за счет домашнего проката,— самым кассовым анимационным фильмом в мире, а сейчас отстает по сборам только от «Титаника», первого и второго «Аватаров» и «Мстителей: Финал». Это, разумеется, огромная победа для китайского кинопроизводства и возможность уесть Голливуд, особенно ценная на фоне идеологического противостояния и торговых войн с США. Возможно, поэтому успеху всячески поспособствовали административными мерами вроде выкупа билетов для целых предприятий, в результате чего картину посмотрел каждый пятый китаец.

Впрочем, думается, выполнение этого патриотического долга не было таким уж тяжким. Несмотря на исполинский хронометраж почти в два с половиной часа, сложное мироустройство, запутанный сюжет и огромное количество героев, часть из которых представляют только с помощью титров на экране, не объясняя, кто они такие и откуда взялись, смотрится «Нэчжа 2» на удивление бодро благодаря выверенному ритму и выразительной анимации (особенно впечатляют масштабные сцены сражений). Но от попыток понять все, что здесь происходит, людям, не росшим на китайской классической литературе, лучше отказаться сразу.

Для них, а также для тех, кто пропустил первую часть, в начале авторы дают краткую сводку событий. Началось все с Жемчужины Хаоса, которая разделилась на добрую Жемчужину Духа и злую Жемчужину Демона. Первая вселилась в драконье яйцо, из которого родился благородный Ао Бин, сын Царя драконов Восточных морей, вторая же воплотилась в Нэчжа — непоседливого сына генерала Ли. Мальчик, которому было предначертано стать демоном, сумел преодолеть судьбу, подружиться с Ао Бином, и вместе они спасли свои кланы людей и драконов от главного злодея первой части Шэня.

Правда, при этом оба погибли, но в мире «Нэчжа» смерть не приговор. Умерли только физические оболочки мальчиков, души же их сохранил цветок священного лотоса. Так что вторая часть начинается с того, как наставник Нэчжа, мудрец Тайи Чжэньжэнь, восстанавливает тела двух друзей. Увы, оживить обоих сразу не получается, так что возродившийся первым Нэчжа должен пройти ряд испытаний в даосской школе бессмертных мудрецов и раздобыть эликсир для восстановления тела Ао Бина. Причем сделать это надо поскорее, а то Царь драконов, разгневанный из-за смерти сына, рвется объявить людям войну. Пока же дух Ао Бина временно квартирует в теле Нэчжа, что приводит к ряду забавных ситуаций.

Юмора в мультфильме вообще довольно много, при этом диссонанс между комической и серьезной линиями даже несколько сбивает с толку. С одной стороны, тут у нас война драконов и людей, которая перетекает в войну злых и добрых духов, горят пожарища, небо обрушивается на землю, то и дело кто-то погибает, а кто-то оказывается предателем. С другой — то свинья выпустит газы в лицо слепому старику, то Нэчжа помочится в сосуд с небесной росой, а ничего не подозревающие даосы ее выпьют. Этот контраст площадного и возвышенного отражен и в паре главных героев, представляющих две части одного целого, которые не могут обойтись друг без друга.

Памятуя о господдержке мультфильма, велико искушение найти в нем и геополитический смысл: дерзкий и упрямый Нэчжа — это, конечно, сам Китай, отважно противостоящий ложным ценностям, которые пытаются навязать ему псевдомудрецы, символизирующие Запад вообще и США, в частности. Но зритель со стороны может рассмотреть здесь и вполне западные, индивидуалистические идеи относительно того, как важно оставаться самим собой и выбирать свой путь, не доверяя самопровозглашенным авторитетам. Истинное же толкование, пожалуй, стоит оставить священному лотосу.

Юлия Шагельман