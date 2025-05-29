Трупности переходного возраста

В прокат выходит фильм ужасов «Верни ее из мертвых» (Bring Her Back) — вторая полнометражная работа австралийских режиссеров Дэнни и Майкла Филиппу. По мнению Юлии Шагельман, дуэт успешно прошел испытание вторым фильмом, представив картину, мастерски сделанную и при этом куда более дискомфортную и страшную, чем их дебют двухлетней давности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Салли Хокинс (справа) виртуозно играет Лору, женщину за гранью нервного срыва, одновременно пугающую и жалкую

Фото: Вольга Салли Хокинс (справа) виртуозно играет Лору, женщину за гранью нервного срыва, одновременно пугающую и жалкую

Фото: Вольга

Первую свою аудиторию, по голливудским меркам небольшую, братья Филиппу нашли на YouTube — там они выкладывали снятые на собственном заднем дворе хулиганские видео, героями которых становились Рональд Макдональд, покемоны или персонажи «Гарри Поттера» и «Звездных войн», и постепенно собрали на своем канале RackaRacka почти 7 млн подписчиков. От любительских экзерсисов они перешли к работе на настоящих съемочных площадках, а в 2023 году представили на фестивале «Сандэнс» свой полнометражный дебют «Два, три, демон, приди!» (Talk To Me), купленный для проката модной кинокомпанией А24. Фильм с бюджетом $4,5 млн собрал по миру почти $92 млн, получил несколько наград и попал почти во все списки лучших хорроров года. Так что ожидания от следующей работы братьев были высокими.

Несмотря на то что Филиппу почти сразу после выхода «Два, три, демон, приди!» объявили о планах на сиквел, они сделали разумный выбор в пользу оригинального проекта, в котором, однако, прослеживаются общие мотивы с той картиной и уже ставший фирменным стиль, в том числе визуальный: оба фильма также снимал один оператор — Аарон Маклиски, умеющий нагнать жути чисто изобразительными средствами.

Главными героями в «Верни ее из мертвых» снова становятся подростки, пережившие смерть близких. Сводные брат и сестра Энди (Билли Бэрретт) и Пайпер (дебютантка Сора Вон, слабовидящая, как и ее героиня) потеряли своих матерей, а затем на их глазах умирает отец (родной для Энди и приемный для Пайпер). Они остаются круглыми сиротами, Пайпер определяют во временную приемную семью, а Энди, пользующемуся славой «трудного», приходится еще побороться за то, чтобы их не разделяли. Теперь ему надо пройти трехмесячный испытательный срок до своего 18-летия, когда он сможет стать законным опекуном для сестры.

Семья на самом деле состоит из одной женщины — Лоры (Салли Хокинс), совсем недавно похоронившей дочь, которая была слепой, отчего к Пайпер она испытывает особое расположение. Сама же Лора работала психологом в социальной службе, у нее прекрасная репутация и большой опыт взаимодействия с детьми, но с первой минуты, как брат и сестра ступают на порог ее дома, становится понятно, что здесь что-то не так.

Чучело любимой собачки в гостиной, пустой бассейн на заднем дворе, хозяйка, которая мгновенно переключается с почти истерического дружелюбия на раздражение и неприязнь, и бродящий по дому загадочно молчащий мальчик Олли (Джона Рен Филлипс) с обращенным внутрь себя взглядом, которого Лора называет своим племянником,— все это сразу кажется Энди подозрительным, а дальше странностей становится все больше.

Подростковый возраст, о чем Филиппу говорили и в своем первом фильме,— это период страшной уязвимости и неуверенности в себе, особенно если не на кого опереться, кроме себя самого. Пайпер уязвима и в физическом смысле — она буквально не видит признаков того, что Лора не та, кем хочет казаться,— но также и из-за своей склонности доверять людям. В то же время Энди, которым Лора искусно и подло манипулирует, сталкивается со знакомой многим подросткам проблемой: его не слышат, ему не верят, так что в конце концов он и сам перестает отличать правду от игры воображения, измученного семейными трагедиями.

Здесь стоит отдать должное актерам: Бэрретт и Вон убедительно передают мельчайшие оттенки эмоционального состояния своих персонажей, там самым «приземляя» потусторонние составляющие сюжета, а Хокинс виртуозно играет женщину далеко за гранью нервного срыва, одновременно пугающую и жалкую. Филиппу не отказываются от типичных для фильмов ужасов приемов: в картине будут и кровь, и элементы боди-хоррора, и зловещая музыка, и загадочная видеокассета с зернистой записью какого-то жуткого ритуала. Но основой для нарастающего беспокойства и почти тошнотворной тревоги, которая остается со зрителями и после финальных титров, становится весьма реалистичная беспомощность детей перед взрослым, твердо намерившимся причинить им вред.

Юлия Шагельман