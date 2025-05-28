Министры обороны ФРГ и Украины подписали соглашение о дальнобойном оружии

Министры обороны Германии и Украины Борис Писториус и Рустем Умеров подписали меморандум о финансировании Берлином производства дальнобойных вооружений. Об этом 28 мая сообщили в Министерстве обороны Германии. В минобороны уточнили, что первые системы вооружений большой дальности могут быть развернуты уже через несколько недель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Liesa Johannssen / Reuters Фото: Liesa Johannssen / Reuters

«В будущем Германия профинансирует производство систем вооружения большой дальности на Украине. Оба министра в Берлине уже договорились об этом в письменной форме»,— говорится в заявлении, опубликованном на официальном портале военного ведомства ФРГ.

В минобороны также сообщили, что министр обороны Украины и немецкая оборонная компания Diehl в присутствии министра обороны Германии подписали контракт на поставку Украине систем ПВО и соответствующих боеприпасов.

28 мая в Берлине прошли переговоры канцлера ФРГ Фридриха Мерца и президента Украины Владимира Зеленского. По итогом беседы господин Мерц подтвердил, что Берлин продолжит оказывать поддержку Киеву, в том числе в разработке нового оружия большой дальности. Издание Bild сообщало со ссылкой на источники, что Берлин может выделить украинской промышленности «миллионы» для разработки и серийного производства крылатых ракет с дальностью до 2500 км. По данным газеты, Германия также ведет переговоры о поставке Украине дополнительных систем ПВО Iris-T.

Ранее Фридрих Мерц заявил, что ФРГ, США, Британия и Франция сняли ограничения по дальнобойному оружию для Украины. По его словам, решение было принято уже какое-то время назад, притом совместно с Вашингтоном, Лондоном и Парижем. Канцлер не стал уточнять, о каких именно вооружениях идет речь, однако в свете дебатов о возможности отправки Taurus ряд СМИ решили, что подразумеваются именно эти ракеты.

Подробности — в материале «Ъ» «Ракеты раскололи немецкое коалиционное правительство».

Анастасия Домбицкая