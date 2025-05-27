Мерц: решение по дальнобойному оружию для Киева приняли несколько месяцев назад

Страны Запада сняли ограничения на использование дальнобойного оружия, поставляемого Украине, еще несколько месяцев назад, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Об отмене этих ограничений Германией, Францией, Великобританией и США он сообщил накануне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lehtikuva / Roni Rekomaa / Reuters, Roni Rekomaa / Lehtikuva / Reuters Фото: Lehtikuva / Roni Rekomaa / Reuters, Roni Rekomaa / Lehtikuva / Reuters

Канцлер снова затронул эту тему на сегодняшней пресс-конференции с премьером Финляндии Петтери Орпо. По словам господина Мерца, Украина имеет право применять получаемое от партнеров оружие в отношении военных целей на территории России. «Страны, которые ввели ограничения дальнобойности, давно отказались от этих условий,— уточнил он (цитата по "РИА Новости").— Поэтому вчера в Берлине я описал то, что случилось уже несколько месяцев назад».

Кремль после вчерашнего заявления канцлера Германии заявил, что решение стран Запада снять ограничения по дальнобойному оружию кажется опасным и идет вразрез со стремлениями к урегулированию. США пока сохраняют ограничения на использование поставляемых Киеву ракет ATACMS. На вооружении Украины также имеются англо-французские Storm Shadow/SCALP (дальность поражения от 250 до 560 км в зависимости от модификации). Германия допускала передачу Украине дальнобойных ракет Taurus.

О попытках мирного урегулирования — в материале «Ъ» «Дональда Трампа отворачивают от России».