Bild: ФРГ может профинансировать разработку Украиной ракет дальностью до 2500 км
Германия пока не намерена поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus, сообщает Bild со ссылкой на источники. По информации издания, Берлин может предоставить Киеву реактивные системы залпового огня Mars II с дальностью 85 км, а также выделить украинской промышленности «миллионы» для разработки и серийного производства крылатых ракет с дальностью до 2500 км. По сведениям Bild, некоторое количество самостоятельно произведенных Украиной ракет уже могло быть развернуто на расстоянии более 400 км от линии фронта. Какие-либо подробности о ракетах не приводятся.
Фото: Angelika Warmuth / Reuters
Издание обращает внимание, что ракеты М30 и М31 для системы Mars II управляются с помощью GPS, а Россия успешно противостоит этой технологии уже много лет, «что тактически обесценивает это оружие». Кроме того, все российские базы находятся вне их досягаемости.
Bild уточняет, что Германия также ведет переговоры о поставке Украине дополнительных систем ПВО Iris-T. Об их передаче может быть объявлено на сегодняшней встрече президента Украины Владимира Зеленского и канцлера ФРГ Фридриха Мерца.
На нынешней неделе Фридрих Мерц заявил, что Берлин снял ограничения по дальнобойному оружию для Украины. По его словам, решение было принято уже какое-то время назад, притом совместно с Вашингтоном, Лондоном и Парижем. Канцлер не стал уточнять, о каких именно вооружениях идет речь, однако в свете дебатов о возможности отправки Taurus ряд СМИ решили, что подразумеваются именно эти ракеты.
Подробности — в материале «Ъ» «Ракеты раскололи немецкое коалиционное правительство».