В тени Фридриха Мерца

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Групповая фотография после первого совещания немецкого Кабинета министров

Фото: Lisi Niesner / Reuters Групповая фотография после первого совещания немецкого Кабинета министров

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Новое правительство ФРГ было приведено к присяге 6 мая и уже вошло в историю как одно из самых непопулярных. Фридрих Мерц был избран канцлером лишь со второй попытки, его личный рейтинг в первые дни правления составил 23%. Чуть выше — 29% — уровень популярности «большой коалиции» в составе Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), а также Социал-демократической партии Германии (СДПГ). “Ъ” рассказывает о том, кто и почему вошел в кабинет Мерца и чего теперь можно ждать от этих политиков.

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