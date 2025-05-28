Киев и Берлин подпишут меморандум о закупках оружия большой дальности

Берлин поможет Киеву разработать новое оружие большой дальности, которое сможет поражать цели на территории России. Об этом канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он сообщил, что стороны уже сегодня подпишут меморандум о закупках дальнобойных систем.

«Сегодня наши министры обороны подпишут меморандум о взаимопонимании относительно закупок систем вооружений большой дальности украинского производства,— сказал Мерц.— Ограничений по дальности действия не будет, что позволит Украине полностью защитить себя даже от военных целей за пределами своей территории» (цитата по AFP).

Ранее издание Bild сообщило со ссылкой на источники, что Берлин может выделить украинской промышленности «миллионы» для разработки и серийного производства крылатых ракет с дальностью до 2500 км. По данным газеты, Германия также ведет переговоры о поставке Украине дополнительных систем ПВО Iris-T.

Ранее Фридрих Мерц заявил, что ФРГ, США, Британия и Франция сняли ограничения по дальнобойному оружию для Украины. По его словам, решение было принято уже какое-то время назад, притом совместно с Вашингтоном, Лондоном и Парижем. Канцлер не стал уточнять, о каких именно вооружениях идет речь, однако в свете дебатов о возможности отправки Taurus ряд СМИ решили, что подразумеваются именно эти ракеты.

Подробности — в материале «Ъ» «Ракеты раскололи немецкое коалиционное правительство».

Анастасия Домбицкая