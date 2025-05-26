США, ФРГ, Британия, Франция сняли ограничения на дальнобойное оружие для Украины

США, ФРГ, Британия, Франция сняли ограничения на поставки дальнобойного оружия Киеву. Об этом канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил в интервью телеканалу WDR.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Канцлер ФРГ Фридрих Мерц

Фото: Ints Kalnins / Reuters Канцлер ФРГ Фридрих Мерц

Фото: Ints Kalnins / Reuters

«Больше не существует никаких ограничений по дальности действия для вооружения, поставляемого Украине — ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны, ни со стороны американцев,— сказал господин Мерц (цитата по «РИА Новости»). — Это означает, что Украина теперь может защищаться, в том числе, например, нанося удары по военным позициям на территории России. До определенного момента она не могла этого делать».

13 апреля Фридрих Мерц анонсировал возможность передачи Киеву дальнобойных ракет Taurus в координации с европейскими партнерами. Ожидалось, что европейские представители обсудят этот вопрос 9 мая в Киеве на встрече лидеров «коалиции желающих» из 30 стран.

17 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российские власти будут расценивать удары Taurus по своим объектам как участие ФРГ в боевых действиях на стороне Киева.

Подробности — в материале «Ъ» «Фридрих Мерц настроен по-боевому».

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