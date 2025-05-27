Ракеты раскололи немецкое коалиционное правительство

Немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что Берлин снимает ограничения на поставки Украине дальнобойного оружия, причем представил это решение как принятое совместно с Вашингтоном, Лондоном и Парижем. Канцлер не стал уточнять, о каких именно вооружениях идет речь, однако в свете идущих уже не первых месяц в Германии дебатов о возможности отправки Киеву немецких крылатых ракет Taurus, многие решили, что Мерц подразумевал именно их. Впрочем, в тот же день глава входящих в правящую коалицию немецких социал-демократов и вице-канцлер Ларс Клингбайль опроверг заявления Мерца, отметив, что Берлин свою позицию не менял.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Неизвестно, согласовал ли Фридрих Мерц свое заявление о снятии ограничений на дальнобойность поставляемых Украине ракет с США и европейскими союзниками, но партнеров по коалиции о своих намерениях он явно не предупредил

Фото: Ints Kalnins / Reuters Неизвестно, согласовал ли Фридрих Мерц свое заявление о снятии ограничений на дальнобойность поставляемых Украине ракет с США и европейскими союзниками, но партнеров по коалиции о своих намерениях он явно не предупредил

Фото: Ints Kalnins / Reuters

«Больше нет ограничений на дальность оружия, поставляемого на Украину. Ни от британцев, ни от французов, ни от нас. И от американцев тоже»,— заявил канцлер Мерц на одном из мероприятий в Берлине 26 мая. При этом он добавил, что Киеву необходимо разрешить наносить ответные удары, «атакуя военную инфраструктуру на территории России». «Это означает, что Украина теперь может защищать себя, атакуя, например, военные позиции в России... За очень редкими исключениями она не делала этого до недавнего времени. Теперь она может это сделать»,— пояснил немецкий канцлер.

До сих пор Германия, хотя и была вторым по величине поставщиком оружия на Украину после Штатов, не поставляла Киеву оружие с дальностью действия более 70 км.

Прежнее немецкое правительство во главе с Олафом Шольцем неизменно отклоняло настойчивые просьбы украинской стороны о поставках ВСУ немецких ракет Taurus, не желая провоцировать Россию. Однако у главы консерваторов Мерца всегда было на этот счет иное мнение: он, напротив, неоднократно высказывался в пользу того, чтобы разрешить отправку Украине Taurus c дальностью более 500 км. Правда, с оговоркой, что такое решение будет приниматься в координации с европейскими союзниками.

И, судя по всему, у европейских столиц, ранее одобривших схожие шаги, никаких возражений не нашлось. Еще минувшей осенью Франция и Великобритания поставили на Украину свои крылатые ракеты Storm Shadow/Scalp (их дальность поражения составляет от 250 км до 560 км в зависимости от модификации), втихую — по крайней мере, согласно утверждению британской прессы — дав зеленый свет на их использование по целям на территории России. В ноябре 2024 года бывший президент США Джо Байден также разрешил Украине использовать против целей в России некоторые виды дальнобойного оружия, сохранив ограничения на использование ракет ATACMS.

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Зато со своими союзниками по коалиции Фридрих Мерц явно не посоветовался. Об этом свидетельствует как минимум тот факт, что почти сразу же после заявления канцлера о снятии ограничений на дальность поставляемых Киеву вооружений вице-канцлер Германии и лидер социал-демократов Ларс Клингбайль выступил с опровержением. По его словам, Берлин не менял курса относительно ограничений для поставляемого Киеву немецкого вооружения. «Что касается дальности действия поставляемого ВСУ оружия, то я хочу сказать, что нет новой договоренности, которая выходила бы за рамки того, что делало предыдущее правительство»,— отметил вице-канцлер, дезавуируя смелые заявления главы немецкого правительства.

В Москве отреагировали на оба заявления. Сначала пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что решение стран Запада снять ограничения на поставки дальнобойного оружия Украине выглядит рискованным. «Эти потенциальные решения, если таковые решения действительно имели место, абсолютно идут вразрез с нашими устремлениями на выход к политическому урегулированию»,— сказал представитель Кремля в понедельник.

27 мая с комментарием на эту тему выступила в своем Telegram-канале официальный представитель МИДа Мария Захарова. «Надеюсь, хоть эти двое (канцлер и вице-канцлер Германии) не подрались, как (супруги.— “Ъ”) Макроны»,— написала она, подразумевая пойманную на камеру сцену того, как жена президента Франции Брижит Макрон дает супругу пощечину перед выходом из самолета во Вьетнаме. (В Елисейском дворце позже заявили, что французская первая чета просто дурачилась.)

Наконец, как сообщил 27 мая зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, Москва запросила заседание в ООН в связи с угрозами миру и безопасности из-за действий ряда европейских государств, пытающихся помешать мирному урегулированию украинского кризиса. Конкретные действия и конкретные страны указаны не были, но наверняка в этом был намек в том числе и на последние заявления из Берлина.

Между тем еще в начале мая Фридрих Мерц распорядился отказаться от разглашения правительством Германии информации о том, какие вооружения и в каком количестве страна поставляет на Украину, что поставило Берлин в один ряд с Парижем, исповедующим принцип «стратегической двусмысленности».

И, кстати, говоря о снятии ограничений, немецкий канцлер ни словом не обмолвился о том, идет речь о Taurus или каких-то других видах дальнобойных ракет.

«Безусловно, по логике того, что обсуждалось до этого в Германии о применении ракет Taurus, это первое, что приходит в голову. Но то, что конкретного упоминания этого оружия не прозвучало, показательно,— заметил в беседе с “Ъ” старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов.— Как показательным является и то, что слова Мерца были вскоре опровергнуты вице-канцлером. Это говорит о том, что внутри правящей коалиции имеются разногласия по формату дальнейшего участия Германии в украинском конфликте: есть силы, выступающие за эскалационную модель, и те, кто стремится не допустить дальнейшего наращивания военных поставок и тем более качественного скачка в том, какое вооружение будет поставляться».

Не исключено, что больше конкретики в этом вопросе появится уже в нынешнюю среду, 28 мая, когда в Берлин прибудет президент Украины Владимир Зеленский. А уже днем позже, 29 мая, Мерц примет в западногерманском Ахене премьера Великобритании Кира Стармера. С ним, согласно заявлениям из Лондона, глава немецкого правительства намерен обсудить вопрос усиления экономического давления на Россию и обеспечения Украины финансовой и военной поддержкой, необходимой для продолжения борьбы.

Наталия Портякова