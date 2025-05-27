Инфляция в Тамбовской области в апреле составила 11,41%

Годовая инфляция в Тамбовской области составила 11,41% в апреле 2025 года по сравнению с апрелем 2024-го. Об этом сообщили в региональном отделении Центробанка. В марте показатель составлял 11,59%.

По данным Тамбовстата, индекс потребительских цен в апреле составил 100,7% по отношению к предыдущему месяцу (100,4% в марте). Продовольственные товары подорожали на 1,1%, непродовольственные — на 0,7%, а услуги — на 0,2%.

Инфляция в Белгородской области в апреле 2025-го составила 9,99% по сравнению с апрелем 2024-го, в Воронежской — 11,81%, в Курской — 10,8%, в Липецкой — 11,06%, в Орловской — 10,46%.

Мария Старикова