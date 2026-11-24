Норвегия призвала Киев соблюдать международное право после атаки на российский сухогруз
Минобороны Норвегии призвало Киев соблюдать международное право
Министр обороны Норвегии Туре Сандвик заявил, что Осло ведет с Киевом постоянный диалог о необходимости уважать «потребность в стабильности» в прилегающих к королевству районах. Об этом он сказал после атаки дронов на российский сухогруз в международных водах Финского залива, которая произошла 21 ноября.
Переговорщики уделяют особое внимание тому, чтобы Украина действовала в рамках международного права, сказал министр. «Поэтому мы поднимаем этот вопрос в беседах с ними»,— добавил господин Сандвик. Он возложил ответственность за происходящее на Москву: «Все атаки прекратились бы немедленно, если бы Россия остановила эту войну»,— добавил господин Сандвик (цитата по Reuters).
Сегодня президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bloomberg подтвердил, что Киев стоит за ударом по сухогрузу Sparta II. Он сказал, что Украина имела на это право, но атака вызвала «разную реакцию» стран, поскольку «некоторые европейские партнеры обеспокоены, когда в Балтийском море что-то происходит».
Sparta II — универсальный сухогруз компании «Оборонлогистика», которая принадлежит Минобороны РФ. После атаки судно загорелось. Пострадал один человек. После происшествия его отбуксировали в Санкт-Петербург.