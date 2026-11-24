Переговорщики уделяют особое внимание тому, чтобы Украина действовала в рамках международного права, сказал министр. «Поэтому мы поднимаем этот вопрос в беседах с ними»,— добавил господин Сандвик. Он возложил ответственность за происходящее на Москву: «Все атаки прекратились бы немедленно, если бы Россия остановила эту войну»,— добавил господин Сандвик (цитата по Reuters).