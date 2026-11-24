Крымчанку осудили на 17 лет за закладку взрывчатки в тайник
Верховный суд Крыма признал жительницу Ялты виновной по делу о госизмене за закладку взрывчатки в тайник на территории полуострова. Об этом «Ъ» сообщили в прокуратуре республики. Процесс проходил в закрытом судебном заседании, поскольку материалы уголовного дела содержат сведения, составляющие государственную тайну. Женщину осудили на 17 лет исправительной колонии общего режима. Верховный суд Крыма также оштрафовал ее на 500 тыс. руб. с последующим ограничением свободы на полтора года после отбывания основного наказания.
По версии следствия, уроженка Николаевской области Украины, которая в последние годы проживала в Ялте, была завербована украинскими спецслужбами. Женщина передала агентам свою машину, в которую положили огнетушитель с компонентами взрывных устройств. По указанию куратора она спрятала взрывчатку в оборудованном тайнике. Впоследствии этот схрон был использован СБУ для организации подрыва в 2024 году в Севастополе автомобиля военнослужащего Черноморского флота РФ.