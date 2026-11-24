Верховный суд Крыма признал жительницу Ялты виновной по делу о госизмене за закладку взрывчатки в тайник на территории полуострова. Об этом «Ъ» сообщили в прокуратуре республики. Процесс проходил в закрытом судебном заседании, поскольку материалы уголовного дела содержат сведения, составляющие государственную тайну. Женщину осудили на 17 лет исправительной колонии общего режима. Верховный суд Крыма также оштрафовал ее на 500 тыс. руб. с последующим ограничением свободы на полтора года после отбывания основного наказания.