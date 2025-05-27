Инфляция в Орловской области в апреле составила 10,46%

Годовая инфляция в Орловской области составила 10,46% в апреле 2025 года по сравнению с апрелем 2024-го. Об этом сообщили в региональном отделении Центробанка. В марте показатель составлял 10,02%.

По данным Орелстата, индекс потребительских цен в апреле составил 100,2% по отношению к предыдущему месяцу (100,6% в марте). Продовольственные товары подорожали на 0,5%, непродовольственные — на 0,3%, а услуги — на 0,6%.

Инфляция в Белгородской области в апреле 2025-го составила 9,99% по сравнению с апрелем 2024-го, в Воронежской — 11,81%, в Курской — 10,8%, в Липецкой — 11,06%.