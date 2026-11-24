По данным министерства, эти подстанции снабжают электроэнергией предприятия военной промышленности Украины. Под удар беспилотников также попал сухогруз в Черном море к юго-западу от Одессы. По версии Минобороны, судно перевозило грузы двойного назначения для нужд ВСУ.