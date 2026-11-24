Минобороны России отчиталось об ударах по трем электроподстанциям на Украине
Вооруженные силы России ударили беспилотниками по трем электроподстанциям 110 кВ в городе Винница, населенных пунктах Оболонье Черниговской области и Ракитное Ровенской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
По данным министерства, эти подстанции снабжают электроэнергией предприятия военной промышленности Украины. Под удар беспилотников также попал сухогруз в Черном море к юго-западу от Одессы. По версии Минобороны, судно перевозило грузы двойного назначения для нужд ВСУ.
Утром 24 ноября российское Минобороны отчитывалось об ударе по электроподстанции в населенном пункте Прилуки Черниговской области. Кроме того, на переходе морем юго-западнее Одессы под удар попал сухогруз.