JesusAVGN (иноагент) — стример, получивший известность благодаря прохождению компьютерных игр. В 2012 году создал одноименный канал на YouTube, который сейчас насчитывает около 1,3 млн подписчиков. При общении с аудиторией соблюдал анонимность, однако позже раскрыл свое имя и стал вести прямые эфиры на Twitch. В 2021 году переехал в США, а с 2022 года открыто поддерживал Украину.