Суд в Москве заочно арестовал стримера JesusAVGN* по делу о фейках
Тверской райсуд Москвы заочно арестовал на два месяца стримера JesusAVGN (настоящее имя Алексей Губанов, признан иноагентом). Об этом сообщает пресс-служба столичных судов. Ему вменяют п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК — распространение ложной информации о действиях Вооруженных сил по мотивам ненависти. По статье предусмотрено до десяти лет лишения свободы. Что именно стало поводом для уголовного преследования, не уточняется.
Согласно решению суда, срок будет исчисляться либо с момента задержания стримера на территории России, либо после передачи его российским правоохранительным органам в случае экстрадиции или депортации. С 2021 года он проживает в США.
Алексей Губанов был включен в реестр иноагентов 4 апреля 2025 года. Минюст утверждает, что причинами стали критика специальной военной операции на Украине, а также распространение материалов иноагентов и недостоверной информации о решениях российских властей. В июне того же года блогер пытался обжаловать статус.
30 января 2025 года решением Тверского суда Москвы был признан виновным в дискредитации Вооруженных сил. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что именно она обратилась в Генпрокуратуру с требованием проверить деятельность блогера.
JesusAVGN (иноагент) — стример, получивший известность благодаря прохождению компьютерных игр. В 2012 году создал одноименный канал на YouTube, который сейчас насчитывает около 1,3 млн подписчиков. При общении с аудиторией соблюдал анонимность, однако позже раскрыл свое имя и стал вести прямые эфиры на Twitch. В 2021 году переехал в США, а с 2022 года открыто поддерживал Украину.
*— внесен Минюстом в реестр иностранных агентов.