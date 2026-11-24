Кадровая недостаточность
Почему поток резюме медиков не спасает клиники от кадрового дефицита
Медики в России массово выходят на рынок труда. Только за октябрь на платформе HeadHunter появилось больше 250 тыс. новых резюме. Это на 17% больше, чем в 2025 году. А в сегменте частных клиник активность еще выше — количество соискателей там выросло на четверть. При этом вакансий стало меньше. По данным «Ведомостей», на одно свободное место сейчас приходится 5,5 кандидата. В 2025 году назад было четыре.
Несмотря на то, что у клиник выбор стал шире, закрыть кадровый дефицит не получается, отметил основатель сервиса «Справочник Врача» Константин Хоманов:
«Очень много врачей. Они ищут работу постоянно. Это связано с тем, что они в поиске лучших условий. При этом откликаются на большое количество вакансий сразу, но для медицинской организации могут не подходить ввиду целого ряда параметров: по квалификации, специализации или требованиям к практическому опыту. Несмотря на большое количество вакансий и резюме, качественных кандидатов мало.
Дефицит, о котором мы говорим, связан скорее не с нехваткой людей как таковой, а с перекосами. Не хватает конкретных специалистов на конкретных местах, и при этом есть выраженный отток из регионов, из первичного звена. Нам крайне не хватает среднего медицинского персонала. Также мешает выгорание, отток. Врачи могут уходить, например, к фармкомпаниям, где им обеспечивается достойная оплата труда и прекрасный социальный пакет. Что касается того, что с этим делать — здесь, наверное, надо думать не столько о найме, сколько об удержании, об адаптации специалиста, хорошем графике работы, условиях труда».
Чаще всего работодатель и соискатель не могут договориться по вопросу зарплаты. Медианное предложение для медперсонала по рынку составляет 85 тыс. руб., а для врачей — 126 тыс. руб. За год сумма выросла почти на 20%.
В частных клиниках узкие специалисты могут рассчитывать на более щедрое вознаграждение. Например, на HeadHunter сейчас ищут стоматолога-ортопеда и обещают платить 500 тыс. руб. в месяц, а хирургу-имплантологу предлагают 600 тыс. руб. Однако найти такого сотрудника практически невозможно, говорит руководитель стоматологической клиники «Зубная фея» Вероника Шишкина:
«Мы сталкиваемся с проблемой подбора медперсонала, как высшего звена, так и среднего. Если несколько лет назад очень много откликалось студентов-медиков, и мы их брали на работу в качестве ассистентов стоматолога, то теперь студентов практически нет. Мы берем свежеиспеченных, так сказать, медсестер широкого профиля, переучиваем их. Они переспециализируются и работают с врачами-стоматологами как ассистенты.
Что касается врачей, приходят молодые, с большими амбициями, желающие сразу получать много, хотя, честно сказать, теория и практика у них идут вразрез. Если даже что-то знают в теории, то практики нет. Мануальных навыков очень мало, руками делают немного. С врачами тяжело. Опытные специалисты уже нашли свое, так сказать, рабочее место, собрали базу пациентов.
Мы размещаем вакансии на HeadHunter. Они сейчас стали стоить от 4 тыс. руб. каждая. Откликов мало, и они не совпадают с нашими пожеланиями. Стало действительно трудно».
У медицинских учреждений уже практически не осталось ресурса, чтобы поднимать зарплаты сотрудникам, поскольку слишком сильно выросли другие затраты, отмечают эксперты. Финансирования с трудом хватает на подорожавшие медикаменты, обслуживание оборудования, ЖКХ и прочие статьи. Даже повышение ставок не поможет решить кадровый вопрос в медицине, полагает эксперт в сфере общественного здравоохранения Николай Прохоренко:
«Из государственной системы врачи при возможности стараются уйти. Это происходит потому, что в частной системе они в подавляющем большинстве случаев заняты именно врачебной деятельностью.
Не обременены дополнительными функциями, которые не имеют отношения к оказанию медицинской помощи. Они лучше обеспечены техникой и медикаментами, находятся в комфортных условиях труда с уменьшенными нормами нагрузки. Если норма нагрузки в государственной системе, скажем, от 11 до 20 минут на первичный прием, то в частной — от 30, 40 минут и час, может быть. То есть работать проще.
Внутри государственной системы люди стремятся попасть с огромной нагрузки на первичном приеме в стационар, санатории, реабилитационные отделения, где нет экстренных больных и все достаточно спокойно».
По оценке Минтруда, до 2030 года в систему здравоохранения необходимо будет привлечь до 500 тыс. медработников. А если учитывать уходящих на пенсию, то еще 300 тыс. человек. При этом почти каждый второй медик уже сейчас старше 50 лет. А молодые люди в профессию идут неохотно, отмечают аналитики. Чаще всего их останавливает новая система обязательного наставничества, когда выпускник медвуза должен отработать в государственной системе от полутора до трех лет.