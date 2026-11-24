Дефицит, о котором мы говорим, связан скорее не с нехваткой людей как таковой, а с перекосами. Не хватает конкретных специалистов на конкретных местах, и при этом есть выраженный отток из регионов, из первичного звена. Нам крайне не хватает среднего медицинского персонала. Также мешает выгорание, отток. Врачи могут уходить, например, к фармкомпаниям, где им обеспечивается достойная оплата труда и прекрасный социальный пакет. Что касается того, что с этим делать — здесь, наверное, надо думать не столько о найме, сколько об удержании, об адаптации специалиста, хорошем графике работы, условиях труда».