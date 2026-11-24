В проекте отзыва правительство отмечает, что пояснительная записка не в полной мере отражает суть изменений. Кабинет, в частности, просит прописать там тот факт, что полиция получит доступ в основном к биометрическим данным бывших осужденных. И использовать их будут не только для розыска нарушителей административного надзора, но еще и в целях наблюдения за бывшими осужденными, нарушающими наложенные судом запреты. Речь идет о тех, кому после отбытия наказания в колонии суд запрещает посещать массовые мероприятия, а также учреждения, предназначенные для детей.