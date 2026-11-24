Правительство поддерживает проект о доступе полиции к персональным данным бывших заключенных
Правительство поддерживает законопроект о доступе сотрудников полиции к персональным данным бывших заключенных. Об этом сказано в проекте отзыва правкомиссии по законопроектной деятельности (есть в распоряжении «Ъ»).
Проект поправок в ноябре 2025 года внесли депутаты Петр Толстой, Эрнест Валеев и Анатолий Выборный. Предлагаются изменения в ст. 12 закона «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» и ст. 11 закона «О персональных данных». Планируется, что полицейские смогут использовать данные мобильных устройств и геолокации, а также платежных систем (сейчас полиция применяет такие технологии при розыске мигрантов). В пояснительной записке депутаты указывали, что поправки упростят для полиции розыск бывших заключенных, которые не прибыли или самовольно оставили место административного надзора.
Надзор осуществляется органами внутренних дел за некоторыми категориями бывших заключенных с целью предотвращения рецидива преступления. Среди мер административного надзора — запрет пребывания в определенных местах, участия в массовых мероприятиях, выезда за пределы определенной территории. Еще одной мерой надзора является обязанность отмечаться в органах внутренних дел по месту жительства от одного до четырех раз в месяц.
В проекте отзыва правительство отмечает, что пояснительная записка не в полной мере отражает суть изменений. Кабинет, в частности, просит прописать там тот факт, что полиция получит доступ в основном к биометрическим данным бывших осужденных. И использовать их будут не только для розыска нарушителей административного надзора, но еще и в целях наблюдения за бывшими осужденными, нарушающими наложенные судом запреты. Речь идет о тех, кому после отбытия наказания в колонии суд запрещает посещать массовые мероприятия, а также учреждения, предназначенные для детей.
Правительство просит исключить из законопроекта положение, касающееся использования данных мобильных устройств и геолокации, поскольку оно противоречит ст. 23 Конституции и ограничивает право человека на тайну переписки и телефонных разговоров. С учетом внесения этих изменений правительство поддерживает инициативу.
Сейчас закон «О персональных данных» позволяет ФСИН собирать биометрию у подозреваемых, обвиняемых и осужденных без их согласия при «осуществлении правосудия» (в том числе для контроля за передвижением осужденных). Но в основном для сбора таких данных все же берут письменное согласие. В ноябре Госдума приняла в первом чтении правительственный документ, согласно которому ФСИН будет во всех случаях собирать такие данные без согласия. Законопроект также предполагает, что ведомство будет централизованно хранить и обрабатывать эти данные.