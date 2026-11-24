АКРА взяло под наблюдение рейтинги «Самолета» и его облигаций
Российское рейтинговое агентство АКРА присвоило статус «под наблюдением» кредитному рейтингу девелопера «Самолет» и рейтингам девяти выпусков его облигаций. Все рейтинги остались на уровне BBB(RU), прогноз по рейтингу компании — негативный. Причиной решения стало отсутствие у агентства окончательных условий реструктуризации корпоративного долга группы, сообщило АКРА.
Агентство намерено оценить, как условия реструктуризации повлияют на ликвидность и кредитоспособность девелопера. Если оценка финансового профиля компании сохранится, АКРА может снять статус «под наблюдением» и подтвердить рейтинг. Ухудшение оценок долговой нагрузки, покрытия процентных платежей или ликвидности может привести к понижению рейтинга.