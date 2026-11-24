Агентство намерено оценить, как условия реструктуризации повлияют на ликвидность и кредитоспособность девелопера. Если оценка финансового профиля компании сохранится, АКРА может снять статус «под наблюдением» и подтвердить рейтинг. Ухудшение оценок долговой нагрузки, покрытия процентных платежей или ликвидности может привести к понижению рейтинга.