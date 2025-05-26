Инфляция в Воронежской области в апреле составила 11,81%

Годовая инфляция в Воронежской области составила 11,81% в апреле 2025 года по сравнению с апрелем 2024-го. Об этом сообщили в региональном отделении Центробанка.

По данным Воронежстата, индекс потребительских цен в апреле составил 100,29% по отношению к предыдущему месяцу. Продовольственные товары подорожали на 0,48%, непродовольственные — на 0,1%, а услуги — на 0,18%.

Инфляция в Белгородской области в апреле 2025-го составила 9,99% по сравнению с апрелем 2024-го.

Егор Якимов