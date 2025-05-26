Инфляция в Курской области в апреле составила 10,8%

Годовая инфляция в Курской области составила 10,8% в апреле 2025 года по сравнению с апрелем 2024-го. Об этом сообщили в региональном отделении Центробанка.

По данным Курскстата, индекс потребительских цен в апреле составил 100,44% по отношению к предыдущему месяцу. Продовольственные товары подорожали на 0,72%, непродовольственные — на 0,11%, а услуги — на 0,45%.

Инфляция в Белгородской области в апреле 2025-го составила 9,99% по сравнению с апрелем 2024-го, а в Воронежской — 11,81%.

Егор Якимов