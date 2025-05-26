Инфляция в Белгородской области в апреле составила 9,99%

Годовая инфляция в Белгородской области составила 9,99% в апреле 2025 года по сравнению с апрелем 2024-го. Об этом сообщили в региональном отделении Центробанка.

По данным Белгородстата, индекс потребительских цен в апреле составил 100,62% по отношению к предыдущему месяцу. Продовольственные товары подорожали на 1,06%, непродовольственные — на 0,02%, а услуги — на 0,9%.

В марте 2025-го годовая инфляция в Белгородской области составляла 9,8% по сравнению с мартом 2024-го.

Егор Якимов