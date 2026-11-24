Госдума одобрила зачисление службы в войсках и МВД в муниципальный стаж
Депутаты Государственной думы во втором и третьем чтении приняли закон, согласно которому в стаж муниципальной службы будет засчитываться срок службы по контракту с Минобороны, а также в органах внутренних дел. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.
Авторы инициативы — депутаты «Единой России», в том числе председатель Госдумы Вячеслав Володин. Они указывали, что по действующему законодательству военнослужащие не имеют преимуществ при устройстве на работу в органы местного самоуправления. Сейчас без опыта можно попасть только на «младшие» и «старшие» позиции, на которых персонал, как правило, выполняет «технические, канцелярские и первичные исполнительские функции», отмечали разработчики проекта.
Дополнительный стаж позволит указанным категориям граждан занимать более высокие должности, а также даст возможность получать надбавку к окладу и больше дней оплачиваемого отпуска. По мнению авторов законопроекта, такие гарантии позволят «стимулировать трудоустройство участников специальной военной операции на муниципальную службу, а также поддержать социальную адаптацию таких граждан» и повысят «привлекательность и престиж муниципальной службы».
Параллельно в России работает созданная по поручению президента кадровая программа «Время героев», в рамках которой участников СВО готовят к работе в госуправлении, образовании и бизнесе. Среди ее выпускников — губернаторы Тамбовской и Белгородской областей Евгений Первышов и Александр Шуваев. Запущенный в ноябре третий поток программы рассчитан на участников и ветеранов боевых действий без высшего образования.