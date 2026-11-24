Авторы инициативы — депутаты «Единой России», в том числе председатель Госдумы Вячеслав Володин. Они указывали, что по действующему законодательству военнослужащие не имеют преимуществ при устройстве на работу в органы местного самоуправления. Сейчас без опыта можно попасть только на «младшие» и «старшие» позиции, на которых персонал, как правило, выполняет «технические, канцелярские и первичные исполнительские функции», отмечали разработчики проекта.