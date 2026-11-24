Ну а от дизайнеров просто уже не скрыться. Нынешняя ярмарка даже получила общую тему, предложенную куратором проекта Lifestyle «Искусство интерьера» Вадимом Костыриным: «По направлению к сложному», и даже так: «Du ct du complexe». Манифест его же авторства утверждает идею Homo complexus, человека усложняющегося. Не знаю, как это трехъязычное мотто коррелирует с тяжелым люксом антикварных рам, обрамляющих парусники Айвазовского и сосны Шишкина. Сходите в Гостинку с 25 по 29 ноября и посмотрите сами, а потом расскажете мне: я буду в Калининграде на обновленной экспозиции «Планета Океан».