«От дизайнеров уже не скрыться»
Дмитрий Буткевич — о том, чем живет Российский антикварный салон спустя 30 лет
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Российскому антикварному салону, или РАС, исполнилось 30 лет. Почти треть века отечественные торговцы стариной собираются дважды в год. Сначала это происходило в почившем ЦДХ, теперь в Гостином дворе, который все встает, да никак не встанет на реконструкцию. Куда потом?
Кстати, здесь уже давно участвуют не только старинщики. Уверенно заняли свое заметное место в торговых рядах ювелирные компании из «бриллиантовой аллеи», как говорят устроители. Эти не торгуют старой ювелиркой: шедевры, как мы говорили 30 лет назад, «фабера» или «брюлики в голде», остаются на стендах классических антикваров. Тут показывают исключительно фантазии современных ювелиров, среди которых, как отмечают опять же устроители, «победители конкурсов Гохрана».
Ну а от дизайнеров просто уже не скрыться. Нынешняя ярмарка даже получила общую тему, предложенную куратором проекта Lifestyle «Искусство интерьера» Вадимом Костыриным: «По направлению к сложному», и даже так: «Du ct du complexe». Манифест его же авторства утверждает идею Homo complexus, человека усложняющегося. Не знаю, как это трехъязычное мотто коррелирует с тяжелым люксом антикварных рам, обрамляющих парусники Айвазовского и сосны Шишкина. Сходите в Гостинку с 25 по 29 ноября и посмотрите сами, а потом расскажете мне: я буду в Калининграде на обновленной экспозиции «Планета Океан».
А вот что мой стариннейший друг Василий Бычков, основатель и бессменный руководитель РАСов, ответил на вопрос о сверхзадачах, 30-летней давности и нынешних:
«Моя личная сверхзадача — самореализация. На втором плане — устойчивость финансовая, экономическая этих проектов. Это совсем непросто, если ты делаешь бизнес-проект в области культуры».
Помню, кстати, общий скепсис 30 лет тому назад. Я, наоборот, всегда был за, и Василия поддерживал всеми силами. Даже, помнится, распространял по провинции листовки с призывами принимать участие в Антик-Салонах. И Салоны живут. Получается: антиквариат вечен?