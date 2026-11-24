Президент FIFA Инфантино посетил 32 страны за 115 дней в преддверии выборов
Президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино проводит серию визитов по всему миру. С 28 июля он совершил 39 перелетов на частном джете и посетил 32 страны, сообщает BBC.
По информации источника, функционер за 115 дней пролетел более 102 тыс. морских миль (около 188,9 тыс. км) и провел в воздухе суммарно почти девять дней. По данным BBC, целями поездок были встречи с президентами футбольных федераций и властями стран, посещение собраний конфедераций и открытие объектов инфраструктуры.
Также сообщается, что серия поездок господина Инфантино могла повлиять на его поддержку на выборах президента FIFA, которые состоятся 18 марта 2027 года в Рабате. Источник приводит мнения неназванных экспертов, которые считают, что действующий президент федерации теперь является фаворитом на переизбрание, а серия визитов была ключевой частью этой стратегии.
Положение Джанни Инфантино стало уязвимым после того, как стало известно о разработке плана продажи доли коммерческих прав на чемпионат мира и другие соревнования под эгидой FIFA частным инвесторам в рамках проекта FIFA Forward Enterprise (FFE) с последующей продажей 20% его акций за $4,2 млрд. С резкой критикой действий господина Инфантино тогда выступили Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA), Азиатская конфедерация футбола и Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна.
В выборах президента FIFA, которые пройдут в марте будущего года, кроме Инфантино примут участие президент Федерации футбола Франции Филипп Диалло, поддержанный UEFA, а также почетный президент Японской футбольной ассоциации и член Совета FIFA Кодзо Тасима.
Джанни Инфантино занимает пост президента FIFA с 2016 года, сменив на этом посту Йозефа Блаттера. Затем он был дважды переизбран — в 2019 и 2023 годах, соперников у него не было.