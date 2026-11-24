Положение Джанни Инфантино стало уязвимым после того, как стало известно о разработке плана продажи доли коммерческих прав на чемпионат мира и другие соревнования под эгидой FIFA частным инвесторам в рамках проекта FIFA Forward Enterprise (FFE) с последующей продажей 20% его акций за $4,2 млрд. С резкой критикой действий господина Инфантино тогда выступили Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA), Азиатская конфедерация футбола и Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна.