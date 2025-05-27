Инфляция в Липецкой области в апреле составила 11,06%

Годовая инфляция в Липецкой области составила 11,06% в апреле 2025 года по сравнению с апрелем 2024-го. Об этом сообщили в региональном отделении Центробанка. В марте показатель составлял 11,05%.

По данным Липецкстата, индекс потребительских цен в апреле составил 100,6% по отношению к предыдущему месяцу (100,7% в марте). Продовольственные товары подорожали на 0,9%, непродовольственные — на 0,3%, а услуги — на 0,4%.

Инфляция в Белгородской области в апреле 2025-го составила 9,99% по сравнению с апрелем 2024-го, в Воронежской — 11,81%, в Курской — 10,8%.

Мария Старикова