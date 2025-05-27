Канцлер Германии не ждет скорого окончания конфликта на Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что миру, возможно, нужно готовиться «к более длительному» военному конфликту России и Украины. Он обвинил Москву в нежелании вступать в переговоры, из-за чего, по его мнению, боевые действия затягиваются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lehtikuva / Roni Rekomaa / Reuters, Roni Rekomaa / Lehtikuva / Reuters Фото: Lehtikuva / Roni Rekomaa / Reuters, Roni Rekomaa / Lehtikuva / Reuters

«Обычно войны заканчиваются из-за экономического или военного истощения одной или обеих сторон, и в этой войне мы, очевидно, все еще далеки от достижения этого»,— сказал господин Мерц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо (цитата по Reuters).

Евросоюз подготовил собственный план по урегулированию российско-украинского конфликта, который включает предложение о 30-дневном перемирии. Эту идею европейские страны активно продвигают с апреля, но российская сторона отказалась от прекращения огня до прямых переговоров и представления обеими странами конкретных планов по завершению боевых действий. Фридрих Мерц говорил, что новые компромиссы по переговорам со стороны Киева будут неразумными. Он также призывал Китай поддержать план Европы по урегулированию.

О реакции Запада на ситуацию — в материале «Ъ» «Дональда Трампа отворачивают от России».