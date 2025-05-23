Мерц попросил Си Цзиньпина поддержать усилия по прекращению огня на Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц и председатель КНР Си Цзиньпин во время телефонного разговора обменялись мнениями по российско-украинскому конфликту. Господин Мерц призвал Китай поддержать план Европы по мирному урегулированию, пишет The Guardian.

Фридрих Мерц подробно рассказал Си Цзиньпину о «совместных усилиях Европы и ЕС по обеспечению быстрого прекращения огня на Украине». Си Цзиньпин ответил, что мир претерпевает серьезные изменения и международная ситуация находится на грани хаоса, пишет газета. По итогу разговора лидеры двух стран договорились о совместной работе с целью преодоления глобальных проблем.

План Евросоюза по урегулированию включает предложение о 30-дневном перемирии между Россией и Украиной. Такую идею европейские страны активно продвигают с апреля, но российская сторона отказалась от прекращения огня до прямых переговоров и представления конкретных планов двух стран по завершению конфликта.

Подробнее о процессе урегулирования конфликта — в материале «Ъ» «Защищенная связь».

Екатерина Отрашкевич