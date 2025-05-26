Дональда Трампа отворачивают от России

Президент США Дональд Трамп выступил с резкими выпадами в адрес России и президента Путина, допустив возможность введения санкций против Москвы. Внезапное изменение тона главы Белого дома произошло после нанесенного в ночь на 25 мая массированного удара по предприятиям ВПК Украины, который был воспринят в Вашингтоне как крупнейшая за время СВО атака на украинские гражданские объекты. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков счел заявления Трампа результатом его эмоциональной перегрузки и призвал не драматизировать ситуацию, поблагодарив США за организацию переговорного процесса с Украиной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф, ранее игравший ключевую роль в переговорах с Москвой, хранил молчание. Он отметился лишь тем, что во время игры в гольф с президентом его атаковал гусь, что и было отражено на фото, размещенном Дональдом Трампом в соцсети Truth Social

Фото: @realDonaldTrump Спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф, ранее игравший ключевую роль в переговорах с Москвой, хранил молчание. Он отметился лишь тем, что во время игры в гольф с президентом его атаковал гусь, что и было отражено на фото, размещенном Дональдом Трампом в соцсети Truth Social

Фото: @realDonaldTrump

Первые после вступления в должность 47-го президента США недружественные оценки действий России на Украине в минувшие выходные Дональд Трамп позволил себе дважды.

Комментируя массированный российский удар по объектам ВПК Украины, нанесенный в ночь на 25 мая, Дональд Трамп написал эмоциональный и стилистически сумбурный пост в соцсети Truth Social.

Наиболее жесткие высказывания на этот раз были адресованы не Владимиру Зеленскому, а Владимиру Путину.

«У меня всегда были очень хорошие отношения с Владимиром Путиным из России, но с ним что-то случилось… Он бессмысленно убивает множество людей, и я говорю не только о солдатах. Ракеты и дроны запускают по городам Украины без всякой причины. Я всегда говорил, что он хочет ВСЮ Украину, а не только ее часть, и, возможно, это правда. Но если это и есть его цель, то это приведет к падению России!» — предупредил Дональд Трамп.

Досталось от президента США и Владимиру Зеленскому. Правда, он не упомянул о нанесенных в последние дни украинских ударах по нескольким регионам России, а свел критику президента Украины исключительно к выражению недовольства его публичными высказываниями. «Президент Зеленский совсем не помогает своей стране, говоря так, как он говорит. Все, что он говорит, вызывает проблемы — мне это не нравится, и это должно прекратиться»,— заявил Трамп. Закончил же он свой пост традиционными рассуждениями о том, что «это война Зеленского, Путина и Байдена, а не Трампа».

«Я лишь стараюсь потушить большие и уродливые пожары, которые были разожжены из-за вопиющей некомпетентности и ненависти»,— пояснил он.

Свои претензии к России Дональд Трамп повторил в тот же день, общаясь с журналистами в аэропорту города Морристаун в штате Нью-Джерси на пути в Вашингтон.

«Я не понимаю, что, черт возьми, с ним произошло. Я знаю его долгое время. Мы всегда хорошо ладили. Но сейчас он запускает ракеты по городам и убивает людей. И мне это совсем не нравится. Понятно? Мы ведем переговоры, а в это время он запускает ракеты по Киеву и другим городам»,— заявил о Владимире Путине Дональд Трамп.

Как сообщила газета The New York Times, отвечая на вопросы журналистов, «Трамп также сказал, что он “абсолютно точно” рассматривает возможность введения новых санкций против России». Впрочем, ни одно западное СМИ не приводит прямой цитаты Трампа со словами о санкциях.

Президента США также попросили прокомментировать слова командира российской дивизии ПВО Юрия Дашкина, который в эфире телеканала «Россия 24» рассказал о том, что вертолет президента Путина оказался в эпицентре отражения масштабной атаки украинских беспилотников в ходе посещения главой государства Курской области 20 мая. «Я этого не слышал»,— признался Трамп, допустив, что эта атака может быть причиной последнего российского удара по Украине.

Российскую версию удара по Украине, нанесенного в ночь на 25 мая, изложило Минобороны РФ.

«Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием морского, воздушного, наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выпускающим для Вооруженных сил Украины компоненты ракетного оружия, радиоэлектронику, взрывчатые вещества, ракетное топливо и ударные беспилотные летательные аппараты, а также центрам радиотехнической разведки и спутниковой связи. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены»,— говорится в сообщении российского военного ведомства.

В Минобороны РФ также рассказали об отражении украинской атаки сразу на несколько регионов России, ареал которой вышел далеко за рамки зоны проведения СВО.

Украинским авиаударам в ту ночь подверглись Курская, Орловская, Тульская, Калужская области и Московский регион.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы JDAM и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 274 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 194 вне зоны проведения специальной военной операции»,— говорится в сообщении Минобороны РФ.

Однако эта информация, судя по всему, так и не дошла до президента Трампа. Он обвинил Москву в нападении на украинские гражданские объекты, повторив версию о «крупнейшем российском авиаударе» по Украине с момента начала СВО.

Неожиданно жесткая реакция Трампа на российский удар по объектам украинского ВПК последовала после того, как его спецпредставитель Кит Келлог разместил в Twitter фото пожара в ночном Киеве, открыто встав на сторону Украины.

Учитывая, что фото с подписью к нему Келлога появилось до заявлений самого Трампа, весьма вероятно, что именно оно и вызвало бурную реакцию президента США.

Кит Келлог и раньше позволял себе жесткие заявления в адрес России, однако на этот раз он впервые выступил в роли обличителя Москвы.

В это время другой ключевой член команды президента Трампа, спецпосланник Стивен Уиткофф, ранее игравший активную роль в переговорах с Москвой, хранил молчание. Единственной связанной с ним новостью было сообщение о том, как во время игры в гольф его атаковал гусь. «Я всегда говорил, что гольф может оказаться опасным спортом»,— сыронизировал Дональд Трамп, разместивший в сети Truth Social фото Уиткоффа, отбивающегося от гуся.

Комментируя удары по военным объектам Украины, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал их ответом на украинские атаки на мирную российскую инфраструктуру.

«Мы видим, как украинцы бьют по нашим объектам социальной инфраструктуры, мирной инфраструктуры. Это ответный удар. И удар как раз по военным объектам и военным целям»,— заявил в беседе с агентством ТАСС представитель Кремля.

Господин Песков также призвал не драматизировать заявления президента Трампа.

«Разумеется, начало переговорного процесса, для которого американская сторона приложила очень большие усилия,— это очень важное достижение, и мы действительно признательны американцам, президенту Трампу за содействие в организации и запуске этого переговорного процесса, это очень важное достижение. Конечно, одновременно с этим это очень ответственный момент, который связан, конечно, с эмоциональной перегрузкой всех абсолютно и эмоциональными реакциями. Мы внимательно отслеживаем всю реакцию. Вместе с тем президент Путин принимает те решения, которые необходимы для обеспечения безопасности нашей страны»,— заявил Дмитрий Песков.

Сергей Строкань