Мерц: компромисс со стороны Зеленского о переговорах был неразумным

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что президент Украины Владимир Зеленский поступил неправильно, согласившись на переговоры в Стамбуле. Он считает, что сначала российская сторона должна была согласиться на 30-дневное перемирие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lisi Niesner / Reuters Фото: Lisi Niesner / Reuters

«Если на этой неделе не будет прогресса в вопросе прекращения огня на Украине, мы пойдем на усиление санкций против России. Мы будем рассматривать и другие области, такие как энергетический сектор, а также финансовый рынок»,— сказал канцлер Германии во время пресс-конференции с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом (цитата по The Guardian).

Также господин Мерц пообещал продолжить оказывать Украине военную помощь «в течение многих лет». В начале апреля Германия сообщила, что выделит Украине более $11 млрд до 2029 года включительно. В этом году ФРГ перечислит $3 млрд.

В ночь на 11 мая господин Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной. Они пройдут в Стамбуле 15 мая. Однако Владимир Путин не поддержал предложение Владимира Зеленского о 30-дневном перемирии. Он сказал, что прекращение огня возможно лишь в случае эффективных переговоров. Президент Украины согласился на встречу, Россия еще не объявила, кто возглавит делегацию в Стамбуле. Также появление на переговорах допустил Дональд Трамп, но только в случае, если на них будет присутствовать господин Путин.

Подробнее — в материале «Ъ» «Стамбулизация обстановки».

Екатерина Отрашкевич