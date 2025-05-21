Лавров отверг возможность перемирия с Украиной до переговоров

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не согласится на прекращение огня до проведения переговоров с Украиной. По его мнению, если российская сторона примет такие условия, то рискует оказаться обманутой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Сейчас, когда нам говорят: "Давайте перемирие, а там посмотрим",— нет, ребята,— сказал господин Лавров (цитата по "РИА Новости").— Мы уже были в этих историях, мы так больше не хотим».

Про словам министра, Россию уже вводили в заблуждение в 2022 году. Он пояснил, что тогда российская и украинская стороны согласились на предложенные условия, однако «потом Запад запретил подписывать договор». Господин Лавров считает, что в текущих обстоятельствах нельзя объявлять перемирие заранее. По его мнению, европейские лидеры настроены на ужесточение санкций, что противоречит их предложениям о мирном урегулировании.

16 мая в Стамбуле состоялся первый раунд российско-украинских переговоров. На них отсутствовали президенты обеих стран. Делегации договорились провести новую встречу, когда каждая из сторон сформулирует детальные предложения по установлению режима прекращения огня.

Подробнее — в материале «Ъ» «Россия и Украина перешли от дел к слову».

Екатерина Отрашкевич