Новак: снижение потолка цен на российскую нефть не повлияет на экспорт

Снижение потолка цен на российскую нефть, позволяющего странам Евросоюза и G7 участвовать в ее перевозке, не повлияет на динамику экспорта. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак.

«Следует посмотреть на статистику, когда ввели предыдущие потолки, и на динамику экспорта — не изменилась»,— сказал господин Новак журналистам (цитата по «Интерфакс»).

В майском отчете Международное энергетическое агентство сообщило о снижении стоимости перевозки нефти из-за уменьшения потолка цен менее чем до $60 за баррель для основных потоков российской нефти. С 30 апреля стоимость нефти марки Urals не поднималась выше $50 за баррель.

Потолок цен на российскую нефть на уровне 60% установлен странами ЕС, G7 и Австралией в 2022 году. Reuters писало, что ЕС может предложить снизить цены до $50 за баррель. А Blooomberg называл число еще меньше — $45 за баррель.

Подробнее — в материале «Ъ» «Расширение пройденного».

Екатерина Отрашкевич