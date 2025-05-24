Bloomberg: ЕС предложит G7 снизить потолок цен на нефть из РФ до $45 за баррель

Власти Европейского союза (ЕС) намерены предложить странам G7 снизить потолок цен на нефть из России до $45 за баррель, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. В рамках нового пакета санкций ЕС также может отключить еще 20 российских банков от SWIFT. Пока Еврокомиссия консультируется со странами ЕС по поводу предлагаемых ограничений.

В 2022 году страны G7, ЕС и Австралия установили потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Они также ввели запрет на поставки топлива из России морским путем. На этой неделе был одобрен 17-й пакет европейских санкций, он затронул в том числе 189 судов, якобы использовавшихся для перевозки нефти РФ. Reuters писало, что ЕС рассматривал возможность снизить потолок цен на российскую нефть, поставляемую по морю, с $60 до $50 за баррель.

Подробнее о последних санкциях — в материале «Ъ» «Расширение пройденного».