Reuters: ЕС предложит G7 снизить потолок цен на нефть из РФ до $50 за баррель

Евросоюз предложит министрам финансов стран G7 снизить потолок цен на российскую нефть, поставляемую по морю, с $60 до $50 за баррель. Об этом пишет Reuters со ссылкой на чиновников ЕС. Встреча министров финансов G7 пройдет на этой неделе в Канаде.

Снижение потолка цен может войти в 18-й пакет антироссийских санкций, рассказал журналистам еврокомиссар по экономике от Латвии Валдис Домбровскис. При этом он не уточнил, на сколько будет снижена цена нефти.

«Это то, на что мы обратили внимание со стороны Европейской комиссии в контексте 18-го пакета санкций. Я ожидаю заинтересованность и от других партнеров по G7 в этом отношении, а также обсуждений»,— цитирует господина Домбровскиса Reuters.

«Официальные лица ЕС, проинформированные о ходе обсуждений, заявили, что ЕС предложит $50 за баррель»,— пишет агентство со ссылкой на источники.

В пятницу глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен также анонсировала ограничительные меры в отношении Москвы из 18-го пакета. Среди них — санкции против газопровода «Северный поток» и финансового сектора. Она упомянула и снижение потолка цен на нефть из России.

Подробнее о санкционном давлении на РФ — в материале «Ъ» «Двойная игра Европы».

Дарья Опарина