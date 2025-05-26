Главные новости к утру 26 мая

По данным «Ъ», правительство РФ дополнительно проиндексирует на 15% цены на мощность для промышленных потребителей электроэнергии на 2025–2026 год. Одновременно вступит в силу ускоренная дифференциация оплаты мощности в зависимости от эффективности оборудования.

Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в госуправление развивается двумя параллельными путями: пока в Минцифры завершается разработка «Концепции развития регулирования ИИ до 2030 года», правительство приступило к внедрению ИИ в управление, экономику и социальную сферу. Для федеральных и региональных ведомств ведется разработка универсальных доверенных решений на базе ИИ. Между тем, специалисты по кибербезопасности предупреждают, что из 43% компаний, внедривших нейросети, только 36% обеспечили их защиту.

Президент США Дональд Трамп заявил, что «абсолютно точно» рассматривает возможность ужесточения санкций против России. По словам господина Трампа, он остался недоволен тем, что Россия атаковала украинские объекты во время диалога РФ и Украины.

Число предпродаж билетов на летние фестивали в России выросло с 25% до 110% год к году. Увеличилось и число мероприятий — на 43%, до 157. Участники рынка связывают тренд с развитием внутреннего музыкального туризма и появлением новых региональных форматов.

По оценкам страховых брокеров и экспертов, сроки урегулирования крупных убытков между страховщиками и производственными компаниями значительно выросли за последние три года. Выплаты по случаям перерыва в производстве или гибели имущества могут исчисляться десятками миллиардов рублей.

Контейнерный рынок в текущем году вырастет символически или останется на уровне прошлого года. По прогнозам Института экономики и развития транспорта (ИЭРТ), объем железнодорожных перевозок контейнеров по итогам года составит 8 млн TEU против 7,9 млн TEU годом ранее.

Зарегистрированные в Люксембурге и Великобритании структуры горно-металлургического холдинга «Евраз» — Evraz Group S.A. и Evraz plc — могут лишиться долей в российских компаниях. Иск об обращении взыскания на активы в Арбитражный суд Москвы подало АО «Евраз КГОК», требуя более 200 млрд руб.

Ленинский районный суд Владивостока в качестве обеспечительной меры по иску Генпрокуратуры РФ наложил арест на имущество экс-мэра Владивостока Владимира Николаева, а также членов его семьи: сестры Виктории Николаевой, которая является депутатом Госдумы, других ближайших родственников, а также нескольких юридических лиц.

Сборная США обыграла сборную Швейцарии в финале чемпионата мира 2025 года по хоккею с шайбой. Встреча прошла в Стокгольме. Она завершилась со счетом 1:0(0:0, 0:0, 0:0, 1:0). В овертайме единственный гол забил нападающий сборной США Тейдж Томпсон.